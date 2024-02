W dziesiątej edycji hitowego programu TVP "Rolnik szuka żony" nie brakowało skandali i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Bez wątpienia była to jedna z najgłośniejszych edycji. Właśnie w niej mieliśmy okazję poznać Nicolę, kandydatkę Dariusza. Kobieta od razu wpadła rolnikowi w oko. Para próbowała zbudować relację. Uczestnicy ogłosili nawet, że są w związku. Tymczasem w finale bajka diametralnie się skończyła. Dariusz oświadczył, że nic nie czuje i nie gryzł się w język, sypiąc uszczypliwościami w kierunku byłej partnerki. Nicola bardzo emocjonalnie to przeżyła. Fani programu niemal od razu okazali jej wsparcie. Od tamtych chwil minęło już trochę czasu. Wygląda na to, że Nicola pogodziła się z sytuacją i stara się korzystać z życia. Właśnie wybrała się do fryzjera i zmieniła fryzurę. Efekt jest fenomenalny.

"Rolnik szuka żony". Nicola zaszalała z fryzurą. "Mała aktualizacja"

Nicola po udziale w telewizyjnym show prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie co rusz uchyla rąbka tajemnicy i zdradza, co nowego u niej słychać. Okazuje się, że wraz z nadchodzącą wiosną postanowiła zmienić co nieco w swoim wyglądzie. W związku z tym udała się do salonu fryzjerskiego. Wyszła z niego odmieniona. "Mała aktualizacja" - napisała pod postem. Wcześniej miała długie włosy wpadające w ciemny blond. Teraz Nicola zdecydowała się na znaczne rozjaśnienie włosów i może cieszyć się pięknym odcieniem niemal platynowego blondu. Trzeba przyznać, że ten kolor bardzo jej pasuje. Rozjaśnia twarz i podkreśla cerę, sprawiając, że Nicola wygląda świeżo i promiennie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Nicola pokazała się w odmienionym wydaniu. Fani pieją z zachwytu

Pod opublikowanym postem pojawiły się liczne komentarze. Internauci nie czekali długo i w mig zaczęli sypać komplementy. Wygląda na to, że zmiana bardzo przypadała im do gustu. Nie szczędzili miłych słów. "Bardzo ładnie! Najważniejsze, że uśmiechnięta. Znaczy, że szczęśliwa" - napisała jedna z internautek. "Śliczna ta aktualizacja!" - dodała kolejna. "Pięknie" - skwitowała następna. Jak wam się podoba Nicola w nowym wydaniu? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Roksana pokazała partnera i dziecko. Internautki oniemiały. "Ale słodziaki".

'Rolnik szuka żony'. Nicola fot. Instagram/@nicolagaw