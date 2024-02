Już wkrótce premierę będzie miał nowy sezon słynnego "Tańca z Gwiazdami". W najnowszej odsłonie tanecznego show fani będą mogli zobaczyć między innymi Roksanę Węgiel, Filipa Chajzera czy Beatę Olgę Kowalską. Na parkiecie pojawi się również Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Ostatnio na temat udziału aktorki w programie została zapytana Joanna Opozda. Będzie kibicować byłej teściowej?

REKLAMA

Zobacz wideo Opozda uderzyła w alimenciarzy. Jakie są luki prawne?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Co na to Joanna Opozda?

Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie mają najlepszych relacji. Cała Polska była świadkiem ich medialnej batalii dotyczącej między innymi alimentów na syna Vincenta. Dawni zakochani nie przestają obrzucać się błotem w mediach społecznościowych. Choć od ich rozstania mijają już dwa lata, formalnie wciąż są małżeństwem. Ich konflikty z pewnością nie uszły uwadze także najbliższym. Ostatnio Opozda udzieliła wywiadu Plejadzie, podczas którego padło pytanie dotyczące udziału jej byłej teściowej z "Tańcu z Gwiazdami". Przyznała, że trzyma za nią kciuki, choć na występy na żywo raczej się nie wybiera.

Życzę jej powodzenia, oczywiście. To nie jest tak, że będę wysyłać SMS-y czy siedzieć na widowni - raczej mnie tam nie zobaczycie. Natomiast jak najbardziej życzę wszystkiego dobrego

- stwierdziła Joanna Opozda.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska przygotowuje się do udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Pokazała się w objęciach znacznie młodszego partnera

Małgorzata Ostrowska-Królikowska aktywnie przygotowuje się do najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Partner aktorki jest od niej dużo młodszy. Kobieta przyznała jednak, że kompletnie jej to nie przeszkadza. - Będę w końcu "naj", to jest mój argument koronny. W tym całym towarzystwie - wspaniałym zresztą - mam "naj", bo jestem najstarsza. Wcale nie będę się tego wypierać - mówiła w rozmowie z Plotkiem. Kim dokładnie jest jej partner? Kamil Gwara to "wieloletni kadrowicz naszego kraju". "Osiągnął status finalisty otwartych Mistrzostw Polski oraz Hiszpanii. Kamil posiada światową klasę S w tańcach latynoamerykańskich" - czytamy na profilu programu w mediach społecznościowych. Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Ostrowska-Królikowska na zdjęciu sprzed prawie 40 lat. "Wtedy pierwszy raz się zakochałam"