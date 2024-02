Widzowie już niebawem będą mogli cieszyć się nowym sezonem "Hotelu Paradise". Wygląda na to, że będzie naprawdę ciekawy. Produkcja wprowadziła nowe zasady. Tym razem nie będzie powrotów, oznacza to tylko jedno - wyeliminowany uczestnik nie będzie miał drugiej szansy na wejście do "raju". Zapowiedziano również nowe zadania i jeszcze więcej wyzwań. To, co najbardziej interesuje widzów, to oczywiście uczestnicy. Część z nich jest już znana. Teraz stacja opublikowała informacje o kolejnej piątce. Więcej zdjęć pozostałych uczestników znajdziesz w galerii na górze strony.

Natalia i Dominika nowymi uczestniczkami "Hotelu Paradise". Jedna z nich ma włoskie korzenie

Kolejną osobą, która zamieszka w tytułowym hotelu, jest Natalia. "Pół Polka, pół Włoszka, o zdecydowanie sycylijskim temperamencie. Jedyny poważny związek Natalii był bardzo burzliwy, a wszystkie następne relacje kończyły się kolejnymi zawodami miłosnymi. Nie znosi dwulicowych ludzi i zazdrosnych dziewczyn" - mogliśmy przeczytać w opisie uczestniczki. Wygląda na to, że Natalia będzie kierować się w programie swoimi zasadami. Co o jej udziale myślą widzowie? "Piękna filmowa uroda", "Cudowna Natalia", "Na tę chwilę wśród wszystkich zaprezentowanych uczestników jest moim top" - pisali wyraźnie zadowoleni. Oprócz Natalii do programu dołącza również Dominika. "Była w jednym, pięcioletnim związku, który zakończył się tuż przed jej wyjazdem na wymianę studencką do Włoch. Tam odkryła w sobie flirciarski temperament i pokochała dreszczyk emocji towarzyszący nowym relacjom" - czytamy we wpisie.

Daniel, Jędrzej i Bartek już teraz wywołują w widzach mnóstwo emocji. Kim są kolejni uczestnicy?

Kolejnym mężczyzną ogłoszonym przez stację jest Daniel. "W połowie Polak, a w połowie Anglik. Studiuje Business Management w Cambridge. Jest jednym z założycieli organizacji non-profit, która aranżuje wolontariaty w Tanzanii. Był w jednym poważnym związku, który nie przetrwał ze względu na odległość, jaka dzieliła go z partnerką. Jako podróżnik przeżył wiele miłosnych uniesień w różnych zakątkach świata" - czytamy na profilu programu. Pod zdjęciem pojawił się już uszczypliwy komentarz jednego z uczestników, Antka. "Rowerem przyjechałeś"? - pisał prześmiewczo. Niektórzy internauci uważają, że przed Danielem bardzo trudne zadanie, by jak najdłużej utrzymać się w hotelu. "Nie widzę długiego żywota w tym programie". Większość widzów wydaje się być jednak pozytywnie nastawiona do mężczyzny. "No w końcu jakiś normalny chłopak, oby charakterem nie zawiódł" - pisali licznie pod postem. Z kolei Jędrzej to inżynier budownictwa, który stara się unikać konfliktów. "Łatwo się zakochuje i mocno przeżywa zawody miłosne". Do ekipy dołączył również wysportowany Bartek. "Wybuchowa mieszanka pewności siebie, romantyzmu i ciętego języka". Wygląda na to, że pozostali uczestnicy powinni mieć na niego oko. A wy macie już swoich ulubieńców?