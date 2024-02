Zmiany w mediach publicznych okazały się korzystne dla oglądalności prawicowych stacji newsowych. Rekordową popularność zdobywa TV Republika, z której nadają byli pracownicy TVP. Niedawno dowiedzieliśmy się, że stacja przebiła nawet Polsat News i goniła TVN24. To nie koniec sukcesów. Powody do radości ma również sama Danuta Holecka, która w TV Republika prowadzi serwis informacyjny "Dzisiaj".

Danuta Holecka ma powody do radości. Słupki w TV Republika mówią same za siebie

Jak czytamy w protalu Wirtualne Media, średnia widownia "Dzisiaj" w okresie od 20 grudnia 2023 roku (od dnia wyłączenia sygnału TVP Info) do 11 lutego 2024 roku wyniosła 511 tys. osób. "Przełożyło się to na 4,07 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 2,35 proc. w grupie 16-49 oraz 2,83 proc. w grupie 16-59" - podaje portal, powołując się na dane Nielsen Audience Measurement. Jaka była oglądalność "Dzisiaj" przez pojawieniem się w stacji Danuty Holeckiej? Wirtualne Media podają, że od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku program oglądało średnio 14 tys. osób. Widownia serwisu wzrosła zatem 37-krotnie, a jego rynkowy udział 30-krotnie.

Danuta Holecka w TV Republika ma sporo do powiedzenia

Danuta Holecka pracuje nad tym, by TV Republika pod jej okiem była nowocześniejsza. W kwestii wprowadzanych zmian ma sporo do powiedzenia. Za jej sprawą zmieniła się grafika i czołówka programu "Dzisiaj". Za jakiś czas wszystko ma wyglądać jeszcze lepiej. - Ona uważa, że obecnie stacja w wielu kwestiach trąci myszką i ma wiele problemów technicznych, które trzeba pokonać. (...) Ona jest przyzwyczajona do wysokich technologicznych standardów i służy w tej kwestii merytorycznym wsparciem czy doradztwem. Z nią się każdy liczy, więc może się przyczynić do lepszego odbioru stacji, przynajmniej wizualnie - wyznał informator Plotka. W mediach pojawiły się informacje, jakoby prezenterka miała "stroić fochy", bo nie ma tylu pracowników do dyspozycji, co za czasów pracy w Telewizji Polskiej. Swoim wizerunkiem przed wejściem na antenę musi zajmować się sama.

