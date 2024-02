"Rolnik szuka żony" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej. Przez lata emisji przez program przewinęło się wielu uczestników, a format zgromadził rzesze fanów, którzy dalej z zaciekawieniem śledzą ich losy. Kamilę Boś mieliśmy okazję poznać w ósmej odsłonie randkowego show. Co prawda, kobiecie nie udało się odnaleźć miłości w telewizji, za to zyskała sławę i rozpoznawalność. Do dziś jest aktywna w mediach i na bieżąco wszystko relacjonuje. W czwartek 15 lutego skończyła 31 lat. Internauci ruszyli z życzeniami.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Anna znała Kubę przed programem? Wszystko jasne

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś świętuje urodziny. Podzieliła się wyjątkowym nagraniem

Po udziale w telewizyjnym show Kamila Boś prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Jej profil śledzi 184 tys. użytkowników. Rolniczka na bieżąco pokazuje im urywki z życia codziennego. Tym razem miała nie lada powód do świętowania. Obchodziła 31. urodziny. Z tej okazji podzieliła się nagraniem. Na opublikowanym filmie możemy zobaczyć ją w olśniewającej kreacji. Tym razem postawiła na srebrną i świecącą sukienkę z długim rękawem oraz sporym kołnierzem. W tle mogliśmy dostrzec piękne balony i dekoracje urodzinowe. Natomiast w rękach trzymała smakowity tort z zapaloną świeczką. "Happy Birthday to me [ang. Wszystkiego najlepszego dla mnie - przyp. red] Życzę sobie spełnienia tego jednego marzenia" - napisała tajemniczo pod postem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś skończyła 31 lat. Internauci ruszyli z życzeniami

Zamieszone nagranie długo nie pozostało bez echa w sieci. Internauci w mgnieniu oka ruszyli do komentowania. W stronę byłej uczestniczki hitu TVP posypały się same komplementy, a także najserdeczniejsze urodzinowe życzenia. "Dużo zdrówka, szczęścia, miłości, żeby wszystko się spełniło, a w szczególności największe marzenia" - napisała jedna z internautek. "Wszystkiego najlepszego i miej zawsze tyle pozytywnej energii" - dodała kolejna. "Sto lat! Niech te pyszne pieczarki będą znane na cały świat" - zażartowała następna. "Samych wspaniałości w dniu urodzin" - czytamy w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Waldemarowi puściły nerwy. Poszło o Dorotę. "Beznadziejni pasożyci".