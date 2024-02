2 lutego upłynął termin zgłoszeń na Eurowizję 2024, która odbędzie się w Malmö w Szwecji. W tym roku zrezygnowano z publicznych preselekcji. Aspirujący artyści mieli wysłać swoje propozycje do TVP. Podczas długich i burzliwych obrad komisja Telewizji Polskiej wyłoniła zwycięzcę. Jak informuje portal eurowizja.org, wyselekcjonowany artysta został już poinformowany o decyzji komisji. Kto w tym roku będzie reprezentować nasz kraj? Do udziału w konkursie zgłosiło się wielu młodych wokalistów, w tym m.in. znany z filmu "Hejter" Maciej Musiałowski. Swoją kandydaturę zgłosiła także uznana na polskiej scenie Justyna Steczkowska.

Eurowizja 2024. Wyłoniono reprezentanta Polski. Do 19 lutego zostanie ogłoszone nazwisko

Komisja Telewizji Polskiej nie miała łatwego zadania. Chęć udziału w konkursie zadeklarowało w tym roku setki wokalistów. Podczas obrad komisji przesłuchano ponad dwieście utworów. W jaki sposób dokonano ostatecznej selekcji? Poszczególnych artystów oceniano w dziesięciostopniowej skali, a następnie wyłoniono reprezentanta. Jak podają media eurowizyjne, artysta już został poinformowany o werdykcie, ale teraz trzeba dopracować formalne szczegóły. Jak na razie nie podano nazwiska, ale wyjawiono, że do poniedziałku 19 lutego, ta informacja zostanie ogłoszona.

Zwycięzca został już poinformowany o werdykcie i obecnie (na mocy regulaminu) musi przystąpić do "negocjacji [...] umowy Impresaryjnej określającej w szczególności jego udział w jakimkolwiek charakterze w audycjach/programach telewizyjnych, radiowych oraz w serwisach i na platformach internetowych". Po jej podpisaniu i spełnieniu wszelkich wymagań Europejskiej Unii Nadawców, jego ogłoszenie do publicznej wiadomości odbędzie się w trakcie "Pytania na Śniadanie", najpóźniej w poniedziałek, 19.02 - czytamy w komunikacie, który pojawił się na profilu Misja Eurowizja na Facebooku.

