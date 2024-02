Anita i Adrian wystąpili w trzeciej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para niemalże od razu przypadła sobie do gustu. W ich przypadku ślubny eksperyment zakończył się pomyślnie. Oboje podjęli decyzję o kontynuacji związku. Małżeństwem są do dziś i wychowują razem dwójkę dzieci: syna Jerzego i córkę Biankę. Z okazji walentynek Anita i Adrian postanowili zrealizować jedno ze swoich marzeń. Relacją z randki podzielili się w sieci. Internauci są zachwyceni.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita na walentynkowej randce z mężem. "Zbieraliśmy się prawie sześć lat"

Anita prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, gdzie jej losy na bieżąco obserwuje ponad 250 tys. użytkowników. Kobieta chętnie dzieli się z nimi chwilami z życia prywatnego. Tym razem postanowiła zrelacjonować im walentynkową randkę z mężem. Jak się okazuje, para wybrała się na tor gokartowy, co było długo wyczekiwanym marzeniem Adriana. Przy okazji małżonkowie zrobili sobie kilka romantycznych ujęć. Wygląda na to, że bawili się fenomenalnie. "Na tę randkę zbieraliśmy się prawie sześć lat. Adrian jest fanem motoryzacji, adrenaliny i prędkości, więc na walentynkową randkę zabrałam go właśnie na tor gokartowy. (...) Co tu dużo powiedzieć, było odjazdowo!" - napisała pod postem. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Nietypowa randka Anity i Adriana. Internauci pod wrażeniem

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Internauci byli pod ogromnym wrażeniem. W stronę małżeństwa posypały się same komplementy. "Dużo miłości" - napisała jedna z internautek. "Cudna sesja" - dodała kolejna. "Śliczne zdjęcia. Super randka" - stwierdziła następna. O komentarz pod postem żony pokusił się nawet sam Adrian. "Mój rajdowiec" - napisał. A wy co o tym sądzicie? Dobry pomysł na randkę?