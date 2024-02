Jak dowiadujemy się z portalu Wirtualna Polska, Jarosław Kret rusza z nowy show ogrodniczym na antenie TVP. Prezenter już jakiś czas temu dawał do zrozumienia, że chce wyjść poza swoją dotychczasową działkę pogody w telewizji. - Od zawsze ważnym słowem, jeśli chodzi o telewizję, jest dla mnie edukacja: bardzo chcę w moich programach edukować. Proszę mnie więc nie zamykać tylko i wyłącznie w meteorologicznej szufladce - mówił portalowi Jarosław Kret. Autorski program pt. "Kret w ogrodzie" z prezenterem w roli głównej ma już być w przygotowaniu.

Jarosław Kret rusza z nowym show "Kret w ogrodzie"

Data premiery oraz szczegóły formatu "Kret w ogrodzie" są - póki co - owiane tajemnicą. Przypominamy, że Jarosław Kret w czasie swojej wieloletniej obecności w telewizji dał się poznać nie tylko w roli prezentera pogody, ale i pasjonata podróży, ekologii, a nawet poprawnej polszczyzny. Program o tematyce ogrodniczej byłby jednak całkowitą nowością dla jego dotychczasowego doświadczenia.

Jarosław Kret fot. KAPIF

Jarosław Kret niedawno wrócił do TVP

Dla wielu widzów Kret jest wręcz synonimem dla prezentera pogody. Od 2004 do czerwca 2016 roku to właśnie on przekazywał odbiorcom informacje dotyczące opadów atmosferycznych czy temperatury powietrza po głównym wydaniu "Wiadomości" w TVP. Wcześniej pracował jako reporter dla "Teleexpressu" i tworzył autorski program dla TVP Warszawa. Zniknął z anteny ze względu na tzw. "czystki", które przeprowadzały ówczesne władze Telewizji Polskiej. Jak sam wyznał, było to dla niego bolesne i musiał to "odchorować". Kiedy odszedł ze stacji, podjął pracę dla Radia Zet oraz Polsatu. Stworzył nawet autorski program dla Superstacji. Po latach można go było ponownie zobaczyć na kanale TVP Info, gdzie zaprezentował pogodę. Na swoim profilu na Instagramie prezenter dodał wpis, na którego napisanie z pewnością czekał przez długi czas: "Dziś, po długim czasie 'wielkiej smuty', wróciłem do mojego 'matecznika'. Wróciłem do TVP. [...] Jak ja uwielbiam te poranki. Jest super energia" - czytaliśmy.

Jarosław Kret w '19.30' Screen '19.30'/ TVP1