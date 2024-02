Agnieszka i Artur Kotońscy zyskali popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" stacji TTV. Pojawienie się pary w telewizji otworzyło jej ogrom nowych możliwości. Kotońska ma dziś ponad 335 tysięcy obserwatorów na Instagramie i spełnia się jako influencerka. W najnowszym wywiadzie celebrytka wyjawiła, czym na co dzień zajmuje się jej mąż. Wielu fanów tego nie wiedziało.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska wyjawiła, czym zajmuje się Artur

Agnieszka i Artur Kotońscy z "Gogglebox. Przed telewizorem" z okazji święta zakochanych pochwalili się w sieci efektami wspólnej sesji zdjęciowej. "Moja największa, jedyna, jak również ostatnia miłość. Artur, jesteś całym moim światem" - napisała na Instagramie. W jednym z ostatnich wywiadów Kotońska podkreśliła, że program stacji TTV był dla niej i jej partnera "trampoliną do popularności". Jak się okazuje, występy w "Gogglebox" nie są jedynym źródłem dochodu pary.

Kotońska zdradziła, że nagrywanie odcinków do danego sezonu trwa trzy miesiące, więc para może przez pozostały czas w roku zająć się pomnażaniem kapitału. W rozmowie z Party.pl Kotońska wyjawiła, czym zajmuje się jej mąż. Jak donosi portal chodziez.naszemiasto.pl, Artur sprzedaje samochody w Ratajach. Można go na co dzień spotkać w komisie. Zdjęcie pary znajdziecie na dole strony .

"Gogglebox" to jest taka nasza odskocznia od życia. Nie ukrywam, nie pracujemy tu w barterze. (...) Ale to nie jest nasz jedyny dochód. Mąż zarabia stricte na autach. Ja trochę na influencerstwie i tak się uzupełniamy - wyznała.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Agnieszka Kotońska o popularności. "Kto by pomyślał"

W rozmowie z Party.pl Agnieszka Kotońska podkreśliła, że mimo ogromnej popularności nie czuję się gwiazdą. Wyznała, że rozpoznawalność, którą zyskała dzięki udziałowi w "Gogglebox" jej nie przeszkadza, a spotkania z fanami są dla niej przyjemnością. - Kto by kiedyś pomyślał, że moja praca będzie związana z Instagramem, Facebookiem, z ludźmi - podsumowała Kotońska. Udział w programie TTV dał Kotońskiej nie tylko możliwość dołączenia do branży influencerskiej, ale także zmotywował ją do zmian i walki o lepszą wersję siebie. Od momentu debiutu w programie celebrytka schudła aż 30 kilogramów. Jak to zrobiła? Więcej przeczytasz tutaj.