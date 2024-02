Adam Sak wystąpił w siódmej edycji niekwestionowanego hitu TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia". Mężczyzna został sparowany z Patrycją. Ich małżeństwo, a przede wszystkim ślub, uważa się za jedno z najbardziej kontrowersyjnych w historii programu. Wszystko przez niewielką liczę gości, a także nietypowe okoliczności. W trakcie programu świeżo upieczeni małżonkowie mieli kilka tygodni na poznanie i dotarcie się. Wraz z zakończeniem oboje zadeklarowali chęć pozostania w związku. Jednak wraz z upływem czasu ich relacja rozpadła się i teraz każde z nich układa sobie życie osobno. Wszystko wskazuje na to, że u Adama zaszły pewne zmiany. Mężczyzna opublikował zdjęcie z drugą połówką. Chyba jest zakochany po uszy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adam pokazał partnerkę. Spędzili razem walentynki

Po udziale w telewizyjnym programie Adam jest aktywny w sieci, szczególnie na Instagramie, gdzie co rusz uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się nowinkami. Tak samo było i tym razem. Jak się okazuje, minione walentynki spędził u boku ukochanej. Para wybrała się na wspólne przyjęcie. Mało tego, swoim szczęściem postanowił podzielić się w sieci. Na InstaStories wstawił zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jak całuje partnerkę. "Moja walentynka" - napisał. Co prawda, jej twarz została zasłonięta emotikoną serduszka, ale i tak widzimy, że ma długie i jasne włosy, a także wieczorową kreację. Być może partnerka Adama woli pozostać anonimowa i nie chce na razie ujawniać swojej tożsamości. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adam zniknął z sieci

Jakiś czas temu Adam niespodziewanie zniknął z mediów społecznościowych. Wówczas nie wiadomo było, co u niego słychać, ani dlaczego zdecydował się na przerwę od internetu. Były mąż Patrycji wrócił jednak do sieci na początku listopada ubiegłego roku. Dopiero po wielu miesiącach pokazał, jak korzysta z życia. Opublikował wtedy zdjęcie z wakacji z podpisem "Lato wróć". Być może mężczyzna potrzebował chwili resetu, a także czasu na przemyślenia. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof napisał wiersz o bolesnym rozstaniu. "Nie zabija od razu".

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Adam fot. https://www.youtube.com/@tvnpl/screen