Roksanę mieliśmy okazję poznać przy okazji ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta pojawiła się w hitowym show TVP jako kandydatka Stanisława. Niedługo później rolnik zdał sobie sprawę, że w programie nie znajdzie szczęścia. Mimo to Roksana dała się poznać jako radosna i uśmiechnięta dziewczyna, dlatego niemal od razu przypadła do gustu widzom. Zaraz po zakończeniu emisji randkowego show Roksana przekazała radosną informację. Okazało się, że kobiecie udało się odnaleźć miłość u boku innego mężczyzny. Krótko po tym para poinformowała o ciąży. Obecnie zakochani planują ślub. Z okazji walentynek kobieta podzieliła się uroczym kadrem.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Anna znała Kubę przed programem? Wszystko jasne

"Rolnik szuka żony". Roksana pokazała partnera i dziecko. "Ale słodziaki"

Roksana prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi prawie 27 tys. obserwujących. Kobieta chętnie uchyla im rąbka tajemnicy i zdradza szczegóły z życia prywatnego. Ostatnio podzieliła się uroczym walentynkowym kadrem. Z okazji święta zakochanych Roksana wraz z partnerem i dzieckiem wybrali się na profesjonalną sesję zdjęciową, by upamiętnić ten wyjątkowy dzień. Trzeba przyznać, że efekty są fenomenalne. Cała rodzina siedzi na różowym tle, a po ich minach możemy wnioskować, że są bardzo zadowoleni. Oprócz tego w oczy rzucają się miłosne akcenty i akcesoria. ""Rodzina to miejsce, gdzie zaczyna się życie i miłość nigdy się nie kończy". Życzymy wam mnóstwa miłości nie tylko dziś, ale i każdego dnia. Doceniajcie to, co macie" - napisała. Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się komentarze. Internauci nie kryli zachwytu. "Cudownie! Lubię was oglądać", "Oo... jak pięknie!", "Ale słodziaki" - pisali. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Szykuje się do ślubu. Ma już suknię?

Roksana razem z partnerem szykują się do ślubu. Co jakiś czas kobieta zamieszcza na Instagramie relację z przygotowań. Jak wiadomo, jest to napięty okres, a to, co w dużej mierze spędza sen z powiek pannie młodej, to wymarzona suknia ślubna. Czy Roksana znalazła już tę idealną? Jak na razie, nie wiadomo. Była uczestniczka podzieliła się jedynie wyprawą do salonu sukien ślubnych. Trzeba przyznać, że w każdej z nich prezentowała się zjawiskowo. Być może w którejś stanie na ślubnym kobiercu. "Doszło do mnie, że nadchodzą ostatnie święta jako narzeczona. Totalny wzrusz. Pierwsze przymiarki sukien ślubnych już za mną. Krótki urywek dla was" - napisała. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Joanna i Kamil wrócili do początków znajomości. "Zaryzykowałem".