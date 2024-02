Już niebawem na antenie Polsatu zadebiutuje nowa edycja, wyczekiwanego przez wielu "Tańca z Gwiazdami". Tegoroczny casting naprawdę robi wrażenie. Wśród gwiazd, które pojawią się na parkiecie, są: Maciej Musiał, Maffashion, Dagmara Kaźmierska, Roksana Węgiel i Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Po latach do programu powrócił również w roli trenera Marcin Hakiel. A co z jurorami? Do odświeżonego grona dołączył Rafał Maserak, który w jednym z wywiadów opowiedział, jakim typem oceniającego będzie. Więcej zdjęć przyszłego jurora znajdziesz w galerii na górze strony.

Rafał Maserak o swojej nowej roli w "Tańcu z Gwiazdami": Będę jednak ostry

W rozmowie z Mateuszem Ptaszyńskim z Radia Zet, Maserak opowiedział o swoich "jurorskich" postanowieniach. - Wszyscy pytają mnie, czy będę miękki, czy bardziej ostry. Mówię, że będę miękki, ale dziś wam powiem, że będę jednak ostry. Żeby pokazać wszystkim. Zawsze mnie oceniali źle, to ja teraz też się odgryzę i też będę oceniał źle - żartował. Maserak należy do jednych z bardziej utalentowanych tancerzy. Jedno jest pewne, juror zamierza podejść do swojej roli bardzo profesjonalnie.

Rafał Maserak komentuje poprzednie edycje "Tańca z Gwiazdami". Wytyka jurorom błędy

Tancerz otworzył się również na temat wcześniejszych odsłon programu. Według niego nie wszyscy jurorzy rozumieli, na czym dokładnie polega ich zadanie. - Zawsze mnie wkurzało w opinii jurorskiej, że oceniali tancerzy. Nie można tego robić. W tym programie ważne są gwiazdy. My je szkolimy, uczymy, wkładamy całe serce w to, żeby zatańczyli jak najlepiej. Nagle juror taneczny mówi: "Ej, Maserak, źle tańczyłeś". No nie, to już jest przesada… Od tego są nasi widzowie, żeby oni oceniali. Później przyszłego jurora zapytano o to, czy każdy może zostać tancerzem. - Tak. Jest dużo takich przykładów tancerzy, że praca popłaca. I dużo ciężkiej pracy włożonej przekłada się potem na to, że mogą być świetnymi tancerzami - skwitował krótko. A wy co myślicie o obsadzeniu Maseraka w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"? ZOBACZ TEŻ: "Taniec z Gwiazdami". Ujawniono wszystkie pary nowej edycji. Oj, będzie gorąco

Rafał Maserak 'Taniec z Gwiazdami'. Jakim jurorem będzie Maserak? Padła jasna deklaracja. Fot. @rmaserak/ Instagram