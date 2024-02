Choć dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" już dawno przeszła do historii, to kurz po wielkim finale jeszcze nie opadł. Widzowie z pewnością świetnie pamiętają Sarę, kandydatkę Artura. Rolnik chciał zbudować z nią relację. Jednak w finałowym odcinku dowiedzieliśmy się, że jego uczucia się wypaliły. Kobieta bardzo to przeżyła. Fani niemal od razu opowiedzieli się po jednej ze stron i murem stanęli za Sarą. Od tamtego momentu minęło już trochę czasu, a kobieta prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Właśnie podzieliła się kolejnym newsem z życia. Okazuje się, że wybiera się na walentynkową randkę.

"Rolnik szuka żony". Sara ma plany na walentynki. Przy okazji apeluje do fanów. "Pamiętajcie, żeby kochać samych siebie"

Sara opublikowała na InstaStories serię nagrań, w których podzieliła się ważnymi przemyśleniami. Była uczestniczka randkowego show TVP opowiadała m.in. o miłości do samych siebie. "Pamiętajcie, żeby kochać samych siebie i robić wszystko, żeby być szczęśliwym" - napisała na relacji. Przy okazji, zdradziła, jakie ma walentynkowe plany. Idzie na randkę. Sama ze sobą. - Ja dzisiaj zabieram siebie na randkę. Nie wiem jeszcze gdzie, ale postanowiłam sobie, że wszyscy dzisiaj zabierają się na randki, to ja siebie też zabiorę na randkę - powiedziała ze śmiechem. Na sam koniec pożyczyła jeszcze swoim obserwującym dobrego dnia. - Niech ten dzień będzie dla was cudowny - dodała. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Sara chce przeprowadzić się na wieś. "Czuję tam wewnętrzny spokój"

Jakiś czas temu Sara przeprowadziła słynną serię pytań Q&A na Instagramie. Jeden z użytkowników był ciekawy, dlaczego była uczestniczka chce przeprowadzić się z miasta na wieś. Kobieta szybko wyjaśniła, jakie ma plany i czym się kieruje. "Dalej chcę i w przyszłości mam taki plan. Wychowałam się na wsi i mimo przeprowadzek do miast, moje serce jest na wsi. Czuję tam wewnętrzny spokój" - napisała.

Artur i Sara z 'Rolnik szuka żony', zdj. ilustracyjne Instagram sc/rolnikszukazonytvp