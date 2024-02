Kasia Zięciak wzięła udział w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli ją z Pawłem, ale ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Program nie przyniósł jej miłości, ale zyskała popularność i wiernych fanów, którzy na bieżąco śledzą, co się u niej dzieje. Konto uczestniczki eksperymentu śledzi na Instagramie ponad 40 tysięcy internautów. Kasia właśnie opublikowała wpis z okazji walentynek. Czy w końcu znalazła drugą połówkę? Wspomniała o bardzo ważnym aspekcie święta zakochanych.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia zwróciła się do fanów z ważnym przesłaniem

Sytuacja Kasi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest o tyle nietypowa, że jej były partner z programu związał się z jej kuzynką. Mało tego, para jest już po ślubie. Podczas jednego z ostatnich Q&A zapytano Kasię, czy widuje eksmęża i jego partnerkę podczas świąt. Kasia postanowiła odnieść się do tematu. Przyznała, że na szczęście mają bardzo rzadko kontakt, co ułatwia jej akceptację nowej sytuacji. "Nie. Nie widujemy się, a jak już to bardzo rzadko i przelotem. Ale tak, masz rację, patowa sytuacja. Ale mimo wszystko, życzę im wszystkiego dobrego" - napisała na Instagramie. Mimo trudnych doświadczeń Kasia nie żałuje udziału w programie. Z okazji walentynek opublikowała ważne przesłanie do swoich fanów. Podkreśliła, aby w pierwszej kolejności zadbać o miłość do samego siebie. Zgadzacie się z takim podejściem?

Dzisiaj święto zakochanych. Ja życzę wam zakochania się w samych sobie. Codziennej akceptacji przed lustrem i wspierającego szeptu w umyśle - napisała na InstaStories.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Kasia składa walentynkowe życzenia fanom fot. instagram.com/kasia.kasikk; facebook.com/ Katarzyna Zięciak

