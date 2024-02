"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najbardziej uwielbianych przez widzów programów. Już na początku marca będziemy mieli okazję zobaczyć kolejną odsłonę tanecznego show w Polsacie. Mówi się, że nadchodząca edycja może być bardzo dobra. Wszystko przez to, że Edward Miszczak postawił na naprawdę mocne nazwiska. Na parkiecie zobaczymy m.in. Anitę Sokołowską, Roksanę Węgiel czy Filipa Chajzera. Niedawno ogłoszono, z kim zatańczy ostatnia dwójka. A co z aktorką? Właśnie ujawniono, kim jest jej programowy partner. To prawdziwa szycha.

Zobacz wideo Gilon mogłaby zastąpić Janachowską w "Tańcu z gwiazdami"? "Lubię moje połączenie z Ibiszem i Sykut-Jeżyną"

"Taniec z Gwiazdami". Z kim zatańczy Anita Sokołowska? Internauci są wniebowzięci. "Najlepsza para"

Na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych programu pojawił się nowy post. Produkcja zdecydowała się ujawnić, z kim na parkiecie zobaczymy Anitę Sokołowską. Okazuje się, że jest to słynny tancerz Jacek Jeschke. "Powalczą na naszym parkiecie o zwycięstwo. Jacek na swoim koncie ma tytuł Mistrza Europy i v-ce Mistrza Świata w tańcach standardowych oraz Show Dance" - napisano pod postem. Do tego załączono zdjęcie, na którym możemy zobaczyć duet. Na twarzy Anity Sokołowskiej gości promienny uśmiech. Wszystko wskazuje na to, że aktorka cieszy się, że właśnie takiego partnera otrzymała. Pod opublikowanym postem pojawiły się liczne komentarze. Internatom to połączenie bardzo przypadło do gustu. Posypały się same komplementy. "Czuję finał", "Moi faworyci", "Najlepsza para" - pisali w sekcji z komentarzami. A wy co sądzicie? Zamierzacie im kibicować? Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Taniec z Gwiazdami". Z kim zatańczą pozostali uczestnicy?

Jak do tej pory ujawniono dziewięć pozostałych par. Na ten moment wiadomo, że Maciej Musiał zatańczy z Darią Sytą. Z kolei Adama Kszczota będziemy mogli oglądać u boku Kasi Vu Manh. Krzysztof Szczepaniak będzie trenować pod czujnym okiem Sary Janickiej. Z kolei Małgorzata Ostrowska-Królikowska będzie uczyć się tańca od Kamila Gwara. Roksana Węgiel zatańczy w parze z Michałem Kassinem. Aleks Mackiewicz został sparowany z Izabelą Skierską. Beata Olga Kowalska wystąpi w duecie z Mieszkiem Masłowskim. Kamil Baleja o kryształową kulę powalczy z Magdaleną Perlińską. Natomiast Filipa Chajzera poprowadzi Hanna Żudziewicz. Dagmara Kaźmierska z kolei będzie się uczyć od Marcina Hakiela. Z kim zatańczy Maffashion? O tym zapewne przekonamy się już niebawem. Przypominamy, że wielka premiera "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się już w niedzielę 3 marca. ZOBACZ TEŻ: Roxie Węgiel w objęciach partnera z "Tańca z Gwiazdami". Narzeczony jest zazdrosny? "Kevin widzi i płacze".