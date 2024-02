Krzysztof Żółtak z Przemyśla wziął udział w dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ekspertki połączyły go z Magdą. W finale para zadeklarowała chęć pozostania w małżeństwie, ale jak się później okazało, ich relacja nie przetrwała próby czasu i ostatecznie postanowili się rozstać. Na profilu uczestnika na Instagramie pojawił się nowy wpis, w którym Krzysztof udostępnił wiersz o "niespodziewanej miłości".

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof opublikował wiersz. Mówi o bolesnym rozstaniu

Krzysztof i Magda od początku dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli faworytami widzów, którzy wierzyli, że ich związek przetrwa. Tym bardziej zaskoczyła ich decyzja o nagłym rozstaniu. Krzysztof w listopadzie 2023 roku opublikował w mediach społecznościowych obszerne oświadczenie, w którym podsumował swój udział w eksperymencie TVN. "Udział w programie przyczynił się do nabrania większej pewności siebie i przyspieszył mój rozwój osobisty. Stał się katalizatorem przemian oraz upewnił mnie, że należy słuchać swojej intuicji i postępować w zgodzie z samym sobą" - napisał.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Krzysztof i Magda zabrali głos po finale. 'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Krzysztof i Magda zabrali głos po finale | screen tvn player

W dalszej części poinformował, że jego relacja z Magdą się rozpadła. "Czuję się zobligowany powiedzieć wam o tym, jakie są dalsze nasze losy po dniu decyzji. Otóż od 19 lipca nie jesteśmy już razem z Magdą. Jakie były okoliczności i powody rozstania zostawiam dla siebie. I nie zamierzam więcej tego komentować. Magdalenie życzę dużo dobrego w życiu prywatnym i zawodowym" - dodał. Krzysztof po rozstaniu z Magdą nawiązał znajomość z innymi uczestnikami ślubnego eksperymentu. W podsumowaniu ubiegłego roku z sentymentem wspominał żonę i dzień ich ślubu. "Ten dzień był dla mnie jednym, z najpiękniejszych wydarzeń w moim życiu. Czułem się jak w bajce. Byłem tak szczęśliwy, że nie mogłem uwierzyć, że to dzieje się naprawdę" - napisał na Instagramie. Tym razem uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzielił się na Instagramie wierszem własnego autorstwa, gdzie mówi o niepodziewanej miłości i bolesnym rozstaniu, które "nie daje spokoju". Czyżby nadal wspominał Magdę i przeżywał rozpad ich małżeństwa? W kontekście ostatnich wydarzeń wszystko na to wskazuje. "Ale życiowe i prawdziwe, miłość jest, a za chwilę może jej już nie być, zostaną po niej tylko wspomnienia. Smutne" - napisała jedna z internautek.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Krzysztof opublikował wiersz fot. instagram.com/ventix90

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magda wspomina Krzyśka. "Pewien etap życia się zakończył"

Na początku nowego roku Magda opublikowała w sieci nagrania z zabawy sylwestrowej. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w cekinowej kreacji i ciemnej pomadce do ust pokazała, jak spędziła noc. Na nagraniu pojawił się kadr z tajemniczym mężczyzną, który całował ją w policzek. Być może w jej życiu już pojawił się ktoś nowy. W jednym z komentarzy pod postem Magda wspomniała też o Krzyśku. "Pewien etap życia się zakończył. Jakbym nie spróbowała, to pewnie bym się zastanawiała (co by było - red.). Jednak rzeczywistość jest taka, jaka jest" - napisała.