20 grudnia rozpoczęła się rewolucja telewizji publicznej. Dzień później wystartował nowy program informacyjny "19.30", którego szefem jest Paweł Płuska. W późniejszym czasie pojawił się także "Teleexpress" i "Panorama" w nowych odsłonach. Serwisy informacyjne TVP zaliczają jednak spadki oglądalności, o czym świadczą dane Nielsen Audience Measurement, opublikowane przez serwis Wirtualnemedia.pl.

"Fakty" liderem w styczniu. Spadki "19.30"

Bez wątpienia na pierwszym miejscu plasują się "Fakty", które w styczniu 2024 roku na TVN i TVN24 BiS oglądało średnio 2,95 mln widzów. Porównując do zeszłego roku, program stracił 2,09 proc. widzów. Wciąż jest to jednak najmniejszy spadek, patrząc na inne serwisy informacyjne. "19.30", który jest głównym serwisem informacyjnym TVP, uplasował się dopiero na trzecim miejscu, jeśli chodzi o oglądalność w styczniu. Porównując do "Wiadomości", oglądalność spadła o 28,19 proc., czyli o 756 tys. oglądających. Na TVP, TVP Info i TVP Polonia "19.30" śledziło 1,93 mln osób. W styczniu 2023 roku "Wiadomości" zajmowały drugie miejsce w zestawieniu.

"Teleexpress" wyprzedził "19.30"

Co ciekawe, "Wiadomości" wyprzedził serwis informacyjny TVP nadawany o 17.00, czyli "Teleexpress". W zestawieniu znajduje się na drugim miejscu, a jego oglądalność, porównując do zeszłego roku, zmniejszyła się o 24,79 proc., czyli o 643 tys. widzów. W styczniu 2024 roku serwis w TVP, TVP Info i TVP Polonia śledziło 1,95 mln osób. Na czwartym miejscu w zestawieniu znalazły się "Wydarzenia" emitowane na Polsat, Polsat News i Wydarzenia24. Widownia wynosiła 1,88 mln osób, a program zaliczył spadek wynoszący 5,63 proc. Na piątym miejscu znalazła się "Panorama", która jednak nie dość, że jest w nowej wersji, to zmieniono także godzinę emisji, z 18.00 na 22.30. Program, który można oglądać w TVP2 i TVP Info stracił aż 67,34 proc. oglądających, porównując do stycznia zeszłego roku.

Widzowie w wieku 16-49 lat również najchętniej oglądają "Fakty". Dalej jednak oglądalność plasuje się inaczej - na drugim miejscu są "Wydarzenia", a podium zamyka "19.30". Niżej znajduje się "Teleexpress" i "Panorama".