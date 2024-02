"Hotel Paradise" to jedno z najpopularniejszych polskich reality show. Program emitowany jest na antenie TVN 7 i od samego początku prowadzi go Klaudia El Dursi. Przez lata emisji format zgromadził wokół siebie rzesze zwolenników. Ci z pewnością odliczają już do premiery najnowszego sezonu. Produkcja co rusz uchyla rąbka tajemnicy i przedstawia kolejnych uczestników. Właśnie poznaliśmy dwójkę następnych. Jeden z nich już zdążył podpaść internautom. O co chodzi?

"Hotel Paradise". Znamy kolejnych uczestników. Michał już rozsierdził widzów. "Sodoma i gomora"

Na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i krótkie opisy, przedstawiające osoby, które tym razem zagoszczą na rajskiej wyspie. Kolejnym uczestnikiem jest Michał. Mężczyzna raczej nie szuka stałej relacji i nie chciałby się wiązać tylko z jedną kobietą, preferuje otwarte związki. "Przedstawiamy wam Michała! Michał, oprócz kilku przelotnych romansów, ma na swoim koncie jeden poważny związek oraz dwuipółletnią, otwartą relację. I to w tej drugiej opcji czuł się zdecydowanie lepiej. Monogamiczne związki mu nie służą. Idealna dziewczyna powinna być opiekuńcza, uległa i mieć wysportowane ciało" - napisano pod postem. Poglądy nowego uczestnika nie przypadły do gustu internautom. Ci wyraźnie się zbulwersowali. "Patrzę na twarz, myślę: w końcu ktoś porządny. Czytam opis, myślę: sodoma i gomora" - napisała jedna z internautek. "Opis zdecydowanie odstraszający niestety" - dodała kolejna. "Chłopie, to "Hotel Paradise", a nie "50 twarzy Greya"" - stwierdziła następna. Na tym jednak nie koniec, ponieważ oberwało się także produkcji. "Nie wierzę, że dodaliście taki opis. To ma kogoś zachęcić, czy jak?" - rozważała internautka. A wy co o nim sądzicie?

"Hotel Paradise". Znamy kolejnych uczestników. Martyna to też blondynka. "Jak siostry"

Następną uczestniczką, jaką zobaczymy w nowym sezonie, jest Martyna. Kobieta była w kilku poważnych relacjach, ale żadna z nich nie miała szczęśliwego finału. Ostatni związek był dla niej bolesny. Teraz chciałaby naprawdę się zakochać. "Poznajcie Martynę! "Jeden wielki chaos" - tak o sobie mówi. Martyna była dotąd w czterech związkach, a ten ostatni zakończyła kilka miesięcy przed zgłoszeniem się do programu. Relacja z byłym partnerem była dla niej niesamowicie wyczerpująca, więc teraz rozpoczyna nowy rozdział, w którym nie będzie na siłę gonić za uczuciem" - napisano pod postem. Internauci niemal od razu ruszyli do komentowania. Zwrócili uwagę na jedną kwestię. Według nich wszystkie przedstawione do tej pory dziewczyny wyglądają podobnie. "Wygląda jak dwie poprzednie", "One wszystkie wyglądają tak samo", "Póki co wszystkie uczestniczki wyglądają jak siostry", "Dlaczego wszystkie te dziewczyny w tej edycji są tak podobne do siebie?" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Ósma edycja zmienia zasady. To spodoba się widzom, ale nie uczestnikom.