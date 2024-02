W 2023 roku na jaw wyszły fakty na temat małżeństwa Katarzyny Bosackiej. Wówczas okazało się, że jej 26-letnia relacja zmierza ku końcowi. Gwiazda programów o zdrowym odżywianiu miała zostać porzucona przez swojego ukochanego. W sieci pojawiły się głosy, że powodem była zdrada polityka. Marcin Bosacki miał się również wyprowadzić do kochanki. Dla Katarzyny był to niezwykle bolesny cios. - Staram się być bardzo dzielna. Staram się nie myśleć o negatywnych rzeczach, ale wiadomo, że rozstanie i rozwód to jest jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu człowieka (...) - mówiła tuż po rozstaniu w rozmowie z "Faktem". Już wkrótce między małżonkami dojdzie do rozwodu.

Katarzyna i Marcin Bosaccy wkrótce zakończą swoje małżeństwo. Kto złożył pozew o rozwód?

Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki wzięli ślub w Kanadzie. Para doczekała się aż czwórki dzieci. Z zewnątrz ich relacja wydawała się idealna. Mało kto wiedział, że tak naprawdę ich związek nie był perfekcyjny. Katarzyna Bosacka przeżyła ciężkie chwile po rozstaniu. Nigdy się jednak nie poddała. W jednym z wywiadów przyznała, że optymistycznie patrzy w przyszłość. - Jestem na dobrej drodze. Właściwie, to nie jest już tunel. Już wyszłam z tego tunelu, z dołka i widzę tęczę, światło i słońce - przyznała bez wahania. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że drogi jej oraz jej męża rozejdą się na pierwszej rozprawie rozwodowej. "Faktowi" udało się również dowiedzieć, kto tak naprawdę złożył pozew. Sprawa jest z powództwa pani Bosackiej – przekazuje magazyn. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Katarzyna Bosacka czeka na podział majątku. To chce ustalić z mężem

Katarzyna Bosacka po rozstaniu mogła liczyć na ogromne wsparcie ze strony najbliższych. Zwróciła się również o pomoc ze strony terapeuty. W rozmowie z "Rewią" dodała, że ma przy sobie wspaniałych ludzi, w tym fanów, którzy oferują swoją pomoc. Gwiazdę wciąż czeka jeszcze sprawa rozwodowa. Jak przekazał informator "Rewii" z otoczenia Bosackiej, kobieta chce szybko i bezboleśnie zakończyć małżeństwo. - Z mężem ustalili kwestie podziału majątku i liczą, że wszystko zakończy się na pierwszej rozprawie - czytamy na łamach magazyny. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.