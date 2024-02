Danuta Holeckaw grudniu rozstała się z TVP, gdzie była jedną z twarzy propagandowej telewizji. Szefowa "Wiadomości" zerwała umowy z pracodawcą, przez co straciła gigantyczną odprawę, ale dzięki temu mogła od razu zacząć pracę w nowym miejscu. Szybko znalazła posadkę w TV Republika, do której przeszli także inni zwolennicy dawnej władzy, w tym m.in. Miłosz Kłeczek. To teraz w tej stacji możemy usłyszeć mowę nienawiści i oglądać ataki na obecnych rządzących. Holecka prowadzi program nazywany informacyjnym o nazwie "Dzisiaj". "Gazeta Wyborcza" dowiedziała się, jak w nowym miejscu zachowuje się obecnie 56-latka.

Danuta Holecka w TV Republika. Jak się zachowuje?

O tym, że Danuta Holecka niezbyt jest zadowolona z warunków panujących w TV Republika, donosiliśmy już w połowie stycznia. Nasz informator zdradził Plotkowi, że narzeka na światło, które ma działać na jej niekorzyść, a także uważa, że stacja w wielu kwestiach trąci myszką i ma wiele problemów technicznych. Więcej przeczytacie o tym TUTAJ. Według tego, co dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", zachowanie byłej szefowej "Wiadomości" się nie poprawiło. A co więcej, może być jeszcze gorsze. "Holecka (...) wpierw była bardzo miła. Potem, jako prowadząca 'Dzisiaj', zepchnęła ze sceny starego prezentera Republiki, który wcześniej uchodził za gwiazdę. Z czasem zaczęła jeszcze stroić fochy. Bo w TVP obsługiwał ją cały sztab ludzi, a u nas programy robi się w kilka osób. Nie ma obsługi dla gwiazd: wizażystki, fryzjera, osoby do podawania kawy. Dla niej to musi być partyzantka" - cytuje swojego informatora gazeta. O tym, że TV Republika ma pewne braki, mogą świadczyć m.in. stylizacje prowadzącej "Dzisiaj". Zauważyliśmy, że kilka razy zdarzało jej się pojawiać w tym samym ubraniu. Zobacz: TV Republika oszczędza na prezenterach? Minął tydzień i Danuta Holecka znowu w tym samym na wizji. Zdjęcia Holeckiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Danuta Holecka zachowuje się inaczej niż w TVP?

Zachowanie Danuty Holeckiej w nowej stacji zainteresowało eksperta od mowy ciała. Łukasz Kaca zauważył zmianę między tym, co widzą widzowie TV Republika, a co mogliśmy oglądać na antenie propagandowej TVP. Jego zdaniem była szefowa "Wiadomości" złagodniała i jest "nieco mniej złośliwa". Na co jeszcze wskazał ekspert? Pisaliśmy o tym tutaj: Nowa stacja, nowa Danuta. Holecka przeszła przemianę. W TVP tego nie było.