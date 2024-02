14 lutego o godzinie 21:05 zostanie wyemitowany koncert "Walentynki z Polsatem". Na scenie wystąpią m.in. Roksana Węgiel, Dawid Kwiatkowski, Smolasty, Urszula oraz Oskar Cyms. Wydarzenie poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Kamil Baleja. Po ogłoszeniu jednej z gwiazd, która wystąpi na koncercie, pojawiło się sporo negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych Polsatu. Internauci nie szczędzili słów krytyki w kierunku stacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak prezentowały się gwiazdy podczas ramówki Polsatu?

"Walentynki z Polsatem". Malik Montana wystąpi na koncercie. Internauci wściekli

Stacja ogłosiła w mediach społecznościowych, że gwiazdą wydarzenia walentynkowego będzie znany raper, który od jakiegoś czasu słynie z kontrowersji. "Już 14 lutego o 21:05 po raz pierwszy w koncercie telewizyjnym wystąpi Malik Montana" - czytamy na profilu. Jak się okazuje, internauci nie podzielili entuzjazmu Polsatu. Pod postem od razu pojawiły się negatywne komentarze na temat twórczości rapera, która ich zdaniem nie wpisuje się w motto przewodnie koncertu. "A co on będzie śpiewał?", "Ale że Malik Montana i walentynki? Jak on śpiewa o zdradach", "Kogo to pomysł?", "Malik Montana, miłość i walentynki? Nic się tu nie klei" - pisali pod postem. Internauci nie oszczędzili również stacji. Padły ostre słowa. "Tragedia, Polsacie, wstydź się za promowanie takiej patologii", "Kto bierze taką osobę na koncert walentynkowy?" - pisali oburzeni internauci w komentarzach.

Malik Montana o relacjach z kobietami. "Nie pozostawię złudzeń"

Malik Montana wielokrotnie szokował swoimi wypowiedziami na temat kobiet czy tekstami piosenek. Jakiś czas temu raper wystąpił w podcaście "Trójkąt". Agnieszka Woźniak-Starak oraz Gabi Drzewiecka zapytały Montany, czy w życiu prywatnym, tak jak w tekstach piosenek, spotyka się z kobietami na jedną noc. - Na raz i do widzenia. Też nie lubię czegoś takiego, jak są faceci, którzy grają na emocjach kobiet, bo jest dużo takich gości, którzy będą udawać związek z kobietą, po to, żeby ją "zaliczyć", a kobiety dają się facetowi "zaliczyć" po to, żeby mieć związek. To jest nieuczciwe, a jak ja jestem zadeklarowany i nie pozostawię złudzeń - mówił w podcaście. ZOBACZ TEŻ: Opozda i Malik Montana bardzo się polubili. Wystarczy spojrzeć na konto Joanny na Instagramie

Malik Montana Fot. KAPiF.pl