"Love Never Lies" to reality show dostępne na Netfliksie. Do programu zgłaszają się zakochani, których prawdomówność jest badana przez specjalny wykrywacz kłamstw. Za nami druga edycja programu, w której udział wzięło sześć par. W przygodzie towarzyszyła im prowadząca, Maja Bohosiewicz. W finale dowiedzieliśmy się, że Ania i Paulina najmniej kłamały, dlatego zwyciężyły i wygrały 124 tys. zł. Później wyemitowano także specjalny odcinek, w którym uczestnicy wyjawili, czy kontynuują swoje związki. Nie brakowało emocji. Roksana i Marek wyznali, że nie są razem. Mężczyzna nie szczędził negatywnych komentarzy w kierunku swojej byłej partnerki. - Może z buzi jesteś ładną dziewczyną, ale w środku jesteś tak paskudną osobą i ty bardzo dobrze wiesz, czemu - stwierdził. Teraz Roksana postanowiła opowiedzieć o swojej relacji z Markiem.

"Love Never Lies". Roksana nie utrzymuje kontaktu z Markiem. Czy spotyka się z kimś innym?

Roksana opowiedziała w rozmowie z Party o tym, jak wyglądają jej relacje z Markiem. - Tak naprawdę po programie wyjaśniliśmy niektóre sprawy (...) Nie utrzymujemy żadnego kontaktu, więc ten kontakt dosłownie się rozpadł - wyznała. Uczestniczka odniosła się także do innych osób z programu. Większość z nich stanęła po stronie Marka, nie znając jej perspektywy na pewne sytuacje. Czy Roksana planuje spotkanie z byłym partnerem? Jak wyznała, do tej pory nie była gotowa na konfrontację. - Miałam obawy. No nie umiałam po prostu mu spojrzeć w oczy i było mi po prostu ciężko, bo wiedziałam, że z tej tęsknoty to prędzej bym się popłakała, niż na spokojnie z nim porozmawiała - mówiła dla Party. Roksana wyjawiła także, czy po programie spotyka się z kimś innym.

Moje serce jest pęknięte, więc na pewno potrzebuję czasu, żeby się po tym pozbierać - skwitowała w wywiadzie dla portalu.

"Love Never Lies". Amanda o udziale w programie. "To było najgorsze dla mnie"

Amanda i Kornel rozstali się po programie. W rozmowie z Plejadą uczestniczka show opowiedziała o najgorszych momentach, które przeżyła podczas wyjazdu. - Ogólnie bez telefonu spoko. Każdemu polecam taki detoks. Jeśli chodzi o najgorszy moment w programie, to właśnie było oglądanie w willi obaw tego, co się dzieje w willi pokus. To było najgorsze dla mnie - wyznała Amanda. ZOBACZ TEŻ: "Love Never Lies". Te pary przetrwały po finale. Zapnijcie pasy. Było grubo. "Jesteś tak paskudną osobą"

Kornel i Amanda w 'Love Never Lies' Fot. 'Love Never Lies' / Netflix / screenshot