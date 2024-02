Po zmianach w Telewizji Polskiej stanowiska w "Pytaniu na śniadanie" stracili wszyscy dotychczasowi prowadzący. Izabella Krzan nie była jednak na bezrobociu długo i w mig ogłosiła kolejną współpracę. Była pracownica TVP została zatrudniona w nowym projekcie Krzysztofa Stanowskiego, gdzie właśnie zdążyła zaliczyć debiut. 28-latka 13 lutego nie żałowała sobie komentarzy na tematy polityczne.

Izabella Krzan zadebiutowała w Kanale Zero. Mówiła o polityce. "Jak ja na to czekałam!"

Izabella Krzan na starcie programu na Kanale Zero przyznała, że trzęsą się jej ręce i jest zestresowana z powodu debiutu. Nie ukrywała jednak podekscytowania nowym wyzwaniem. - Jak ja na to czekałam! - wypaliła na samym początku. Prezenterka i raper dyskutowali kolejno na temat przewagi internetu nad telewizją. - Czy uważasz, że telewizja linearna odchodzi do lamusa? - zagaił ją raper. - Patrząc na słupki oglądalności, to trochę tak. Jednak idziemy w kierunku internetu. Chodząc po swoim osiedlu widzę, że ludzie oglądają bardzo dużo Kanału Zero i to mnie pociesza - skomentowała Krzan.

Izabella Krzan zadebiutowała w Kanale Zero. Mówiła o polityce. 'Jak ja na to czekałam!' Izabella Krzan zadebiutowała w Kanale Zero. Mówiła o polityce. 'Jak ja na to czekałam!', fot. Youtube @Kanał Zero

Prowadzący odnieśli się także do głośnej w ostatnim czasie afery Pegasusa. Raper zażartował, że kiedy Krzan pracowała w TVP, też mogła być podsłuchiwana. - Ja jestem spokojna - odpowiedziała prezenterka. Tede kolejno powołał się na doniesienia Gazety.pl, że członkowie PiS-u także mogli być podsłuchiwani, a Krzan wprost oceniła, że nie jest to wykluczone. - Ja myślę, że jest to możliwe, ale to na razie to jest gdybanie, jakieś podejrzenia, żeby stworzyć jakąś chmurę plotek wokół - mówiła.

Izabella Krzan zadebiutowała w Kanale Zero. Widzowie wydali już werdykt

Jak na debiut Krzan zareagowali widzowie? Na YouTubie zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Wielu z internautów wskazuje na większą swobodę byłej pracownicy TVP, a przy tym profesjonalizm. "Zmieniłam zdanie o pani Izie - kojarzyła mi się raczej sztywno, z konwencją 'Pytania na śniadanie'. A tutaj więcej luzu i naturalność", "Jak dla mnie super się oglądało. Mocny transfer z TVP i pozytywnie widzieć tu panią Izę, a Tede to charakter, który z każdym zrobiłby program", "Widać, że pani Iza ma doświadczenie i czuje się jak ryba w wodzie w tego typu formatach. Piękna, inteligentna i merytorycznie przygotowana do swojej pracy" - czytamy. Oglądaliście?

