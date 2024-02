Serial "Klan" od 1997 roku cieszy się niesłabnącą popularnością widzów. Wiele gwiazd odeszło już z produkcji. Dorota Naruszewicz, która zagrała Beatę, w 2011 roku zakończyła przygodę z serialem i wyjechała do USA. Aktorka niedawno przechodziła bolesny rozwód. Więcej przeczytacie tutaj. Jedną z osób, które także pożegnały się z "Klanem" jest Aleksandra Niżyńska, która przez 11 lat wcielała się w rolę przyjaciółki Oli Lubicz. Pamiętacie Ulę? Niżyńska pojawiła się w serialu dzięki swojemu ojcu, Wojciechowi Niżyńskiemu, który był pomysłodawcą i producentem produkcji. Co dziś u niej słychać? Zrezygnowała z aktorstwa i wybrała zupełnie inną drogę.

"Klan". Aleksandra Niżyńska porzuciła aktorstwo. Dziś wspiera kobiety i skupia się na pracy naukowej

Jakiś czas temu Aleksandra Niżyńska pojawiła się na kanapie "Dzień dobry TVN" i wyjawiła, czym się obecnie zajmuje. Z pracy na planie zrezygnowała w 2008 roku, kiedy podjęła się wymagających studiów. Wybrała dwa kierunki: prawo i socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Przyznała, że miała na głowie bardzo dużo projektów, które były dla niej ciekawsze niż udział w serialu i postanowiła skupić się na pracy naukowej. Kiedy poinformowała rodziców, że rezygnuje z angażu w popularnej produkcji TVP, mogła liczyć na ich pełne poparcie. - Wspierają mnie we wszystkim, co robię - podkreśliła. Niżyńska zamiast pracy w show-biznesie postawiła na karierę naukową.

Zaczęło się dziać dużo innych dodatkowych rzeczy w moim życiu i stwierdziłam, że chcę pójść w inną stronę. Studiowałam dwa kierunki, więc to było wyzwanie. Uznałam, że lepiej się odnajduję w pracy badawczej - powiedziała Niżyńska w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Aleksandra Niżyńska Pracuje w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii, gdzie zajmuje się koordynacją projektów na rzecz praw i przedsiębiorczości kobiet. We własnej firmie prowadzi także badania dotyczące równości płci. - Zajmujemy się głównie tematyką kobiet na rynku pracy i w polityce - podkreśliła. Przygodę z "Klanem" wspomina bardzo dobrze i przyznała, że praca na planie wiele ją nauczyła.

Lata jako aktorka bardzo dużo mi dały, więc cieszę się, że miałam taką możliwość - powiedziała.

'Klan'. Aleksandra Niżyńska fot. screen Dzień dobry TVN

"Klan". Aleksandra Niżyńska o realizowaniu artystycznej pasji. "Wyrażam ją w formie tańca"

Aleksandra Niżyńska nadal realizuje się artystycznie. Socjolożka w wolnym czasie tańczy modern jazz w jednej z warszawskich szkół tańca. - Jestem bardzo szczęśliwa, że moją pasję artystyczną mogę wyrażać w formie tańca. W rozmowie w "Dzień dobry TVN" przyznała, że aktorstwo bardzo długo było jej pasją i chciała to robić zawodowo. Podkreśliła, że ten zawód oprócz blichtru wiąże się także z ciężką pracą. - To jest często praca od rana do nocy, ciężka fizyczna harówka - powiedziała badaczka. Wyznała, że w obecnej pracy w stu procentach realizuje siebie i dzięki swoim działaniom może zmieniać świat na lepsze.