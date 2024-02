Blanka Świercz wzięła udział w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Artura. O serce rolnika walczyła z Sarą i Aleksandrą. Artur dość szybko odesłał ją do domu. Stwierdził, że łączy ich podobne poczucie humoru, ale nie ma między nimi szansy na romantyczną relację. Ostatecznie wybrał Sarę, ale w finale okazało się, że ich związek nie przetrwał próby czasu. Para rozstała się w niewyjaśnionych okolicznościach. Po zakończeniu show Blanka i Sara nawiązały nić porozumienia i nadal się przyjaźnią. Opublikowały nawet w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie. Pod fotografią nie zabrakło przytyków do Artura. "Obie piękne, kandydat programu - DRAMAT" - napisała jedna z internautek. Co dziś słychać u Blanki? Wygląda na to, że świetnie się bawi. W takim wydaniu jej jeszcze nie widzieliście.

"Rolnik szuka żony". Blanka w różowych okularach. W takiej wersji nie widzieliście jej w programie

Blanka z programu "Rolnik szuka żony" pokazała się na Instagramie w stylizacji rodem z lat 90. Z gęstymi, rozpuszczonymi blond włosami z pewnością może konkurować z Barbie. W takiej wersji nie widzieliście jej w programie, gdzie przeważnie nosiła sukienki w drobne kwiatki. Kandydatka Artura wskoczyła w różowe rajstopy i jasny jeans. Całość uzupełniła różowymi okularami i koszulką z napisem "90'S BABY". Jak wam się podoba w takim wydaniu? Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony .

'Rolnik szuka żony'. Blanka, Artur 'Rolnik szuka żony'. Blanka posądzona o związek z Arturem. Ten komentarz nie zostawia złudzeń / fot. Facebook/Rolnik szuka żony TVP

"Rolnik szuka żony". Blanka podsumowała przygodę z programem. "Niczego nie żałuję"

Po zakończeniu programu "Rolnik szuka żony", Blanka podsumowała na Instagramie przygodę w telewizyjnym show. Podkreśliła, że jej decyzja o wzięciu udziału w programie była spontaniczna. "Nadal utrzymuję stwierdzenie, że nigdy nie sądziłam, że coś pchnie mnie do napisania listu i wzięcia udziału w programie. Poziomem szaleństwa chyba nawet siebie już zaskoczyłam. Była to dla mnie niesamowita lekcja, przede wszystkim o samej sobie. Przekonałam się o tym, jak potrafię sobie radzić ze stresem, nowymi sytuacjami i doświadczeniami" - napisała. Blanka przyznała też, że nie żałuje wzięcia udziału w matrymonialnym show TVP1. "Niczego nie żałuję, bo wygrałam więcej, niż mogłam chcieć, a koniec przygody w 'Rolnik szuka żony' był tylko pięknym początkiem czegoś nowego. Dziękuję za tak pozytywny odbiór, ogrom pozytywnych wiadomości, komentarzy, ciepłych słów" - podsumowała.