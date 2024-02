Telewizja Polska przeszła ogromną rewolucję. Zmiany nie ominęły programów rozrywkowych. Z "Pytania na śniadanie" zniknęli wszyscy prowadzący. Kinga Dobrzyńska, nowa szefowa śniadaniówki, wytłumaczyła swoją decyzję. - Pożegnałam się po prostu z osobami, które zachwiały dziennikarstwo. Dziennikarz jak sędzia, musi być bezstronny - powiedziała dla Pudelka. Teraz w sieci pojawiły się informacje o kolejnych programach, które wrócą na antenę z nowymi odcinkami w sezonie wiosennym. Kogo zobaczymy w roli prowadzących? Nie obędzie się bez zmian. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Racewicz o krytyce Dowbor w "Pytaniu na śniadanie". "Że jest za stara? Kaśka?! Jest w świetnej formie"

"Jaka to melodia?" i "Jeden z dziesięciu" bez większych zmian. Brzozowski i Sznuk ponownie na ekranach

Już wkrótce do TVP wrócą nowe odcinki programów rozrywkowych. Jak przekazał portal Wirtualne Media, o swoją posadę nie musi martwić się Tadeusz Sznuk, który od 1994 roku jest gospodarzem "Jeden z dziesięciu". W czerwcu teleturniej będzie obchodził trzydziestolecie. A co z programem "Jaka to melodia?"? Fani Rafała Brzozowskiego również mogą spać spokojnie. Według portalu piosenkarz wziął udział w ostatnich nagraniach do show i na wiosnę ponownie wystąpi w roli gospodarza. W mediach wiele spekulowało się o powrocie Roberta Janowskiego do Telewizji Polskiej, jednak prezenter ma obecnie inne zobowiązania. Podpisał kontrakt z Polsatem i już wkrótce ponownie będzie jurorem w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

Rafał Brzozowski w programie 'Jaka to melodia' Fot. KAPiF.pl

"Koło fortuny", "Va Banque" i "Postaw na milion". Co dalej z prowadzącymi?

Niedługo do Telewizji Polskiej wróci również program "Koło fortuny". Jak informują Wirtualne Media, prowadzącymi pozostaną Norbi oraz Izabella Krzan, ponieważ teleturniej został nagrany jeszcze w zeszłym roku. Podobno odcinki z ich udziałem mają być emitowane do kwietnia, a później całkowicie znikną z TVP. Zbliża się także emisja kultowych programów "Va Banque" oraz "Postaw na milion". W tym przypadku nie było żadnych rewolucji. W roli gospodarzy ponownie zobaczymy Przemysława Babiarza i Łukasza Nowickiego. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Stanowski pracował w TVP. Jedno wypomniał Samuelowi Pereirze. "Obrywałem rykoszetem"