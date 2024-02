"Twoja twarz brzmi znajomo" od lat cieszy się dużą widownią, dzięki czemu niedługo będziemy mogli oglądać już 20. edycję formatu. W programie jednak miały miejsce skandale związane z tzw. "blackface" czyli charakteryzacją osób z białym kolorem skóry tak, żeby wyglądali na czarnoskórych. W ostatniej edycji to występ Kuby Szmajkowskiego, który wcielił się w postać Kendricka Lamara, wywołał falę krytyki. O oskarżeniach o rasizm pisały nawet zagraniczne media. Światowy właściciel formatu "Your Face Sounds Familiar", globalna grupa medialno-rozrywkowa Banijay, postanowiła, że takie sytuacje nie mogą mieć więcej miejsca.

Zobacz wideo Jak Szmajkowski poradził sobie z aferą w "TTBZ"?

Zmiany w "Twoja twarz brzmi znajomo". "Uczestnicy nie będą zmieniać koloru skóry"

W oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji czytamy: "Decyzją światowego właściciela formatu ‚Your Face Sounds Familiar’, globalnej grupy medialno-rozrywkowej Banijay, polska produkcja programu ‚Twoja Twarz Brzmi Znajomo’, realizowana przez należącą do Banijay spółkę Endemol Shine Polska, będzie dostosowana do ściśle określonych zasad zawartych w międzynarodowej biblii formatu, które są przejrzyste i jednakowe dla wszystkich rynków". Dalej dowiadujemy się, że uczestnicy nie będą mieli podczas charakteryzacji zmienianego koloru skóry.

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez globalną grupę medialno-rozrywkową Banijay, zmiana koloru skóry uczestników lub naśladowanie innych cech fizycznych w sposób, który mógłby zostać uznany za rasistowski, są niedozwolone w żadnej produkcji tego formatu. Oznacza to, że od najnowszej edycji programu uczestnicy nie będą zmieniać koloru skóry ani naśladować innych cech fizycznych, które mogłyby zostać uznane za przywłaszczenie kulturowe.

Kto wystąpi w jubileuszowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"?

W jubileuszowej edycji zobaczymy uczestników, którzy zachwycili w poprzednich odsłonach show. Dużo emocji wzbudza obecność Katarzyny Skrzyneckiej. Wcześniej aktorka była jurorką w programie, jednak została zwolniona. Zaproszono ją jednak w roli uczestniczki. Oprócz tego w show wystąpią m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Aleksandra Szwed i Kacper Kuszewski. Pełną listę zobaczycie tutaj.