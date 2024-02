Daniel Dobosz to aktor, który ma na swoim koncie kilka epizodycznych ról w polskich serialach. Szerszej widowni z pewnością znany jest z występów teatralnych. Dobosz od lat związany jest z warszawskim Studiem, gdzie zagrał m.in. w sztukach: "Oda do radości", "Plath" czy "Wyspa Jadłonomia". W 2018 roku aktor wraz ze swoją grupą z Teatru im. Osterwy w Lublinie zdobył nagrodę zespołową dla twórców spektaklu "Kowboje". Po latach skrywania swojej tożsamości seksualnej Dobosz postanowił w wywiadzie dla "Repliki" opowiedzieć o swoich wewnętrznych rozterkach dotyczących coming outu.

Daniel Dobosz przez lata ukrywał swoją orientację. "Tożsamość zakopałem głęboko i na długie lata"

Aktor po latach postanowił otworzyć się na temat trudnej przeszłości, w której zmuszony był udawać kogoś, kim nigdy nie był. - Swoją gejowską tożsamość zakopałem głęboko i na długie lata. Nawet gdy ktoś mi coś sugerował, twardo stałem na stanowisku, że jestem hetero i f**k off! Bardzo w tę swoją heteryckość wierzyłem. W styczniu skończyłem 38 lat, a pierwszy raz wylądowałem w łóżku z facetem po trzydziestce. Wcześniej przez wiele lat byłem w relacji z kobietą, byłem nawet narzeczonym. Byłem kochany, szczęśliwy i spełniony. Tak wówczas myślałem, że się czuję. Bo moja głowa, moje ciało i moje emocje to były trzy osobne, nieskalibrowane byty - tłumaczył.

Daniel Dobosz o coming oucie w Polsce i spełnianiu oczekiwań. "Chciałem być tylko akceptowany"

Dobosz przyznał, że dokonanie coming outu w Polsce wymaga ogromnej odwagi. Nie pomagał również fakt, że wychowywał się w "robotniczej rodzinie". - Chciałem być tylko akceptowany i lubiany, więc robiłem to, co ktoś chciał zobaczyć, bo bycie homo w tym kraju, w robotniczej rodzinie, gdzie słowa "p**ł", "p****a", "pedofil" i "zboczeniec" traktowane są jako wyrazy bliskoznaczne, nie jest szczęśliwym losem na loterii, no sorry, ale taki mamy klimat. Ale żeglując do kropki, starałem się spełnić przede wszystkim wyobrażenie mojej mamy na temat jej syna i tego, jak ma wyglądać jego życie. Mój brat zginął w wypadku samochodowym, więc ciężar oczekiwań był spory. Tak żyłem i nawet się w tym jakoś realizowałem - wyznał aktor. ZOBACZ TEŻ: Znany trener mentalny, który napisał książkę z Kwaśniewską, zrobił coming out. "Jestem gejem"

