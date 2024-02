Dagmara Kaźmierska zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" stacji TTV. Celebrytka wzbudza ogromne kontrowersje w związku ze swoją kryminalną przeszłością. Niedawno ogłoszono, że pojawi się w nowej edycji "Tańca z gwiazdami", a jej partnerem ma być Marcin Hakiel. Fani bezwzględnej szczerości i poczucia humoru Kaźmierskiej mogą podziwiać ją także w programie "Dagmara szuka męża". W dziesiątym odcinku show będzie się działo. Celebrytka wsiądzie za kierownicę betoniarki. Wszystko za sprawą Szymona, który będzie próbował zdobyć jej serce. Na tym nie koniec niespodzianek. W jednej ze scen Kaźmierska "przyłapie" Jacka na masażu z atrakcyjną blondynką. Zobaczcie, co jeszcze wydarzy się podczas wizyty ekipy w Rybniku.

"Dagmara szuka męża". Co czeka fanów w najnowszym odcinku programu? Nie obejdzie się bez awantury

W najbliższym odcinku show "Dagmara szuka męża" widzowie będą mogli zobaczyć randkę głównej bohaterki z Szymonem. Wcześniej celebrytka zostanie zaproszona na plac budowy. Ekstremalne warunki nie zrobią jednak wrażenia na Dagmarze. Na szczęście niedługo potem przyjdzie pora na obiad. Niestety, okaże się, że Szymon kompletnie nie potrafi gotować! Wyjdzie na jaw, że mężczyzna nie kieruje się zasadą "przez żołądek do serca" Tymczasem Jacek przeżyje niezapomniane doznania u pobliskiej fryzjerki. Delikatny masaż od pani Kasi kompletnie go zniewoli. Na szczęście, po interwencji Conana, Dagmara zdąży go przerwać. Wówczas odbędzie się prawdziwa awantura. Na szczęście, sytuacja zostanie opanowana i nikt na tym nie ucierpi. Niedługo później Dagmara postanowi wrócić do Szymona, który już będzie czekał z posiłkiem. Wówczas dojdzie do nietypowego wyznania. Okaże się, że i jemu wpadła w oko przepiękna fryzjerka! Główna bohaterka będzie nieźle zaskoczona. Szymon wyzna, że nie miał tyle odwagi, co Jacek i nie potrafił do niej zagadać. Dagmara postanowi zeswatać go z panią Kasią. Po męczącym dniu kobieta przygotuje się do następnych etapów - tym razem wyjedzie z Rybnika na warszawską Pragę. Jesteście ciekawi, co będzie dalej? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Dagmara szuka męża". Program zyskał ogromną popularność

Program "Dagmara szuka męża" zdobywa coraz większą popularność. Nie da się ukryć, że widzowie Polsatu coraz częściej oglądają randkowe show. Format jest emitowany od grudnia w poniedziałki na kanale Super Polsat. Od 13 stycznia program pojawia się również w głównym kanale stacji, czyli Polsacie, w soboty o 15:45. Nielsen Audience Measurement przekazał dane o oglądalności. Jak ustalił portal Wirtualne media, do 25 grudnia show oglądało średnio 173 tysięcy osób, co przełożyło się na niecałe 2 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów. Oglądacie program Dagmary Kaźmierskiej? ZOBACZ TEŻ: "Dagmara szuka męża". Kandydat poda Kaźmierskiej herbatkę w lesie. Z innym zejdzie do kopalni