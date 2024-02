Aleksandra z programu "Rolnik szuka żony" była jedną z kandydatek Stanisława Pytlarza. O serce rolnika konkurowała z Teresą i Roksaną. Finalnie wszystkie panie zostały odesłane z kwitkiem, a rolnik zyskał miano najbardziej niezdecydowanego uczestnika wszystkich edycji. Po zakończeniu show Aleksandra szczęśliwie się zakochała i założyła rodzinę. W 2022 roku została mamą Wiktora. Uczestniczka show TVP1 znalazła chwilę na rozmowę z fanami i wyjawiła, jak odzyskała formę po ciąży.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Bardowscy na rajskich wakacjach, a dla Grzegorza to męka. Co się stało?

"Rolnik szuka żony". Aleksandra o odzyskaniu formy sprzed ciąży. "Czekam na moje upragnione 65 kilogramów"

Aleksandra z programu "Rolnik szuka żony" w 2021 roku ogłosiła, że jest w szczęśliwym związku i pochwaliła się partnerem. "Dziękuję, że dane było mi cię poznać. Rok 2022 będzie jeszcze lepszy" - napisała na Instagramie i udostępniła zdjęcie ze wspólnego sylwestra. Te słowa okazały się prorocze. W 2022 roku para doczekała się syna, Wiktora. W rozmowie z fanami Aleksandra wyznała, ile przybrała na wadze w ciąży i jak wygląda jej obecna waga. Jak się okazuje, schudła już 15 kilogramów. Szybki powrót do formy zawdzięcza aktywnemu trybowi życia, który wiodła przed ciążą. Dobre nawyki zaowocowały i organizm szybko się zregenerował i zaczął spalanie na pełnych obrotach.

W ciąży przytyłam 41 kilogramów. Zaczynałam z wagą 70 kilogramów. Tu Wiktor miał pięć miesięcy. A ja ważyłam 90 kilogramów. Obecnie waga spadła na 75, ale to nie jest to. Zawsze byłam aktywna fizycznie i myślę, że to dużo mi dało. (...) Czekam na moje upragnione 65 kilogramów i będzie, jak za młodu. Mam gdzieś zestawienie swojej przemiany, ale jest zbyt drastyczne, bez ubrań - napisała Aleksandra.

Aleksandra przyznała, że od jakiegoś czasu więcej się rusza i ograniczyła spożycie węgli. W rozmowie z fanką zdradziła, że ma 174 cm wzrostu. "Mimo wszystko rozeszło się równo po całym ciele, więc za to byłam mega wdzięczna" - dodała.

'Rolnik szuka żony'. Aleksandra fot. instagram.com/aleksandracio

"Rolnik szuka żony". Stanisław zakochał się po programie. Co dziś u niego słychać?

Stanisław z programu "Rolnik szuka żony" także ułożył sobie życie o zakończeniu programu. W 2021 roku pochwalił się ukochaną w sieci. "Pewnego dnia spotyka się osobę, dzięki której rozumiemy, dlaczego nie wychodziło nam wcześniej. Niby słyszałem to wcześniej, ale zrozumiałem niedawno" - napisał na Instagramie. Co dziś u niego słychać? Rolnik nie jest aktywny w mediach społecznościowych, więc niewiele wiadomo. Jak się okazuje, z jego konta na Instagramie zniknęło też zdjęcie z ukochaną. Wygląda na to, że Stanisław znowu jest singlem.