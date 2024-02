"Hotel Paradise" to jedno z najpopularniejszych reality show. Program emitowany jest od 2020 roku i od początku prowadzi go Klaudia El Dursi. Przez kilka lat emisji format zgromadził wokół siebie rzeszę fanów. Ci z pewnością już przebierają nogami, bo niebawem staruje ósma edycja randkowego formatu. Z tego, co do tej pory wiadomo, produkcja ogłosiła pewne zmiany w rozgrywkach. Kogo zobaczymy w telewizji? Właśnie pokazano pierwszych uczestników.

Zobacz wideo Byliśmy w kawiarni zwycięzcy "Hotelu Paradise". To jedyne miejsce, w którym watę cukrową dostaniecie do wszystkiego

"Hotel Paradise". Oni pojawią się w nowej edycji. Luizę internauci porównują ją do innej uczestniczki

Na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i krótkie opisy, przedstawiające osoby, które tym razem zagoszczą na rajskiej wyspie. Pierwszą z nich jest Luzia. Jak się okazuje, długowłosa blondynka ma jasno sprecyzowany cel. Chce poznać prawdziwą miłość. "Poznajcie Luizę! Jej motto to: na wojnie i w miłości wszystko wolno. Luiza jest wieczną singielką. Do tej pory miała jedynie krótkie, niespełniające jej oczekiwań relacje, ale marzy o poważnym i trwałym związku" - napisano pod postem. Pod opublikowanymi zdjęciami niemalże od razu pojawiło się multum komentarzy. Internauci zaczęli porównywać nową uczestniczkę do Alicji z poprzedniego sezonu. "Do Alicji podobna" - napisała jedna z internautek. "Połączenie Alicji i Karoliny" - dodała kolejna. A wy co sądzicie? Faktycznie są podobne?

"Hotel Paradise". Oni pojawią się w nowej edycji. Antoni olśnił internautki. "Ogień"

Kolejnym uczestnikiem, którego zobaczymy w nowym sezonie, jest Antoni. Mężczyzna ma za sobą poważną relację, która nie zakończyła się happy endem. Czy uda mu się odnaleźć miłość w programie? O tym przekonamy się już niebawem. "Przed Wami Antek! Nie szuka nikogo na stałe, trudno mu się zakochać. Swój jedyny poważny związek zakończył, ponieważ nie widział w nim żadnych perspektyw. Uważa, że robi kiepskie pierwsze wrażenie na kobietach, ale jak sam obiecuje, to zmienia się z czasem" - napisano pod postem. Trzeba przyznać, że mężczyzna zrobił spore wrażenie na internautkach. "Ogień", "Antek, to romantyk", "Choć jeden niewydziarany" - pisały w komentarzach.

"Hotel Paradise". Oni pojawią się w nowej edycji. Agnieszka wie, czego chce

Następną uczestniczką jest Agnieszka. Kobieta ma doświadczenie, jeśli chodzi o relacje. Jej poprzedni związek trwał dekadę i nie zakończył się w przyjemnych okolicznościach. Agnieszka szuka dojrzałego partnera, z którym będzie mogła założyć rodzinę. "Po zakończeniu dziesięcioletniego związku, w którym doświadczyła zdrady, jest już gotowa, by zacząć wszystko od nowa. W programie chce nauczyć się flirtować. Szuka dojrzałego, rodzinnego partnera, który będzie podzielał jej entuzjazm do życia. Nie interesują jej przelotne znajomości" - napisano pod postem. W jej stronę posypały się same komplementy. "Ale fajna", "Bardzo ładna" - czytamy w sekcji z komentarzami. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Wiemy, gdzie zamieszkają uczestnicy ósmej edycji. "Tu jest jakby luksusowo".