Maciej Książek wziął udział w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Podczas trwania eksperymentu połączono, go z Laurą, ale ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Rok po udziale w programie Maciej podzielił się ze swoimi obserwatorami przemyśleniami i wyjawił, że był to dla niego ciężki czas, ale wiele się nauczył. "Był to dla mnie trudny, wymagający okres, dzięki któremu przeszedłem swego rodzaju szkołę życia, z której, mam nadzieję, udało mi się wyciągnąć wnioski i wprowadzić pewne zmiany w codzienności" - napisał na Instagramie. Co dziś słychać u Macieja? Właśnie podzielił się na Instagramie osobliwym wyznaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Maciej wyznaje: zakochałem się

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno pochwalił się zmianami w życiu zawodowym. Były mąż Laury jest zawodu fizjoterapeutą i właśnie otworzył własny gabinet. "Marzenia są po to, żeby je spełniać. Mnie się udało spełnić marzenie związane z moją pracą fizjoterapeuty oraz terapeuty manualnego. Po kilku miesiącach zmagań w końcu otwieram swój gabinet!" - napisał na Instagramie. Jak się okazuje, na tym nie koniec radosnych wyznań. Maciej właśnie wyjawił, że się zakochał. Możecie się zdziwić, ale nie chodziło mu o drugą połówkę, z którą spędzi walentynki. Uczestnik matrymonialnego show TVN podzielił się bardzo osobistym wyznaniem dotyczących wiary.

Muszę się wam do czegoś przyznać! Zakochałem się, prawdziwie na zabój. Zakochałem się i się już nigdy nie odkocham, już nie potrafię. A żeby było lepiej, to dzięki tej miłości potrafię, zarazem uczę się kochać coraz bardziej i siebie i innych. Być miłością dla siebie i dla innych tak jak mnie uczy Jezus Chrystus. Ten, w którym się zakochałem 13 lat temu - wyznał Maciej.

W dalszej części wpisu Maciej podkreślił, że wiara pomogła mu w chwilach największego kryzysu. "Gdyby nie on już dawno by mnie na tym świecie nie było. Ja sam od siebie nie widziałem sensu, żeby żyć. Dzięki niemu odnalazłem to, co utraciłem i już nikt nigdy mi tego nie odbierze. Chwała tobie Jezu, kocham cię i dziękuje za wszystko" - dodał Maciej. W komentarzach posypały się słowa wsparcia. "Piękny post, niech Jezus cię prowadzi", "Cudownie! Gratuluję! Pielęgnuj tę miłość" - czytamy.

Laura i Maciej ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' PLAYER

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol planują powiększenie rodziny? Jest odpowiedź

Partnerka Macieja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", Laura, po rozstaniu z uczestnikiem eksperymentu, ułożyła sobie życie z Karolem, który wziął udział w tej samej edycji show, ale połączono go z inną kobietą. Para nawiązała ze sobą kontakt po programie i szybko zaiskrzyło. W 2023 roku sformalizowali swój związek. Jak się okazuje, na tym nie koniec zmian w ich życiu. Podczas ostatniego Q&A, które Laura zorganizowała na Instagramie, zapytano ją, czy planuje z Karolem powiększenie rodziny. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiedziała krótko. "Planujemy" - napisała Laura. Więcej przeczytasz tutaj.