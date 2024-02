Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" rusza 3 marca, po 1,5 roku nieobecności na antenie. W związku z tym w sieci hula spot z nowymi jurorami i uczestnikami popularnego show. Nie jest tajemnicą, że na parkiecie mieliśmy zobaczyć w nim m.in. Macieja Musiała, Roksanę Węgiel, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, Kamila Baleja, Anitę Sokołowską, Filipa Chajzera, Maffashion, Krzysztofa Szczepaniaka, Adama Kszczota, Aleksa Mackiewicza, Beatę Olgę Kowalską oraz Dagmarę Kaźmierską. Niestety jednego z zapowiadanych oficjalnie przez Polsat uczestników zabrakło w "reklamówce" kolejnej odsłony programu. Czyżby zrezygnował niemal na ostatniej prostej dwa tygodnie przed startem? Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z produkcją.

"Taniec z Gwiazdami" jednak bez Macieja Musiała? Wiemy, czemu nie ma go w spocie programu

Jak widać w spocie nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", który pokazujemy poniżej, brakuje Macieja Musiała, co jest dosyć zaskakujące. Dopiero co 1 lutego aktor znany z serialu "Rodzinka.pl" promował na ramówce Polsatu swoje uczestnictwo w programie. Dlaczego jednak nie ma go w reklamie? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości i możemy uspokoić fanów aktora. - Niestety Maciek miał w czasie kręcenia spotu dawno zakontraktowane inne działania zawodowe. Nie udało się zgrać naszych kalendarzy, ale uspokajamy. Jego brak w spocie nie oznacza, że zabraknie go w programie. Tu nic się nie zmieniło - mówi nam nieoficjalnie osoba z produkcji "Tańca z Gwiazdami".

Jury, prowadzący i tancerze nowej edycji "TzG"

Jeśli chodzi o inne znane osoby, które zasilą grono współpracowników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", w jury poza Iwoną Pavlović, zasiądą Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Jan Wygoda. Program będzie znów ukazywał się w niedziele, tak jak za czasów, gdy emitował go TVN. Poprowadzi go Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. W tej roli nie zobaczymy już Izabeli Janachowskiej. Wśród tancerzy pojawi się m.in. Marcin Hakiel, Michael Danilczuk, Hanna Żudziewicz czy Jacek Jeschke. Będzie też sporo nowych tanecznych trenerów gwiazd.

Uczestnicy nowej edycji 'Tańca z Gwiazdami'. Fot. Kapif.pl