Konrad Krzywicki wziął udział w dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" i był jednym z kandydatów Klaudii. Próbował podbić serce rolniczki, ale Klaudia od początku zauroczona była Valentynem i to właśnie jego ostatecznie wybrała na swojego partnera. Konrad podczas finałowego spotkania poznał Zuzę, kandydatkę odrzuconą przez Mateusza i między parą szybko zaiskrzyło. - Jestem zadowolona, że Konrad kogoś poznał, bo uważam, że to jest bardzo dobry chłopak i życzę mu jak najlepiej. Mam z nim kontakt, widzę, że to obopólne zrozumienie, nie mamy urazy do siebie! Mam nadzieję, że wyjdzie im z Zuzią i wszystko się potoczy jak najlepiej dla nich - podkreślała Klaudia w rozmowie z party.pl. Jak się okazało, relacja Konrada i Zuzy nie przetrwała próby czasu. Wspólne zdjęcia nagle zniknęły z ich profili w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, Konrad znowu się zakochał. Właśnie pokazał, jak spęcza czas z ukochaną.

"Rolnik szuka żony". Konrad zakochany. Porwał swoją partnerkę do tańca

Konrad z programu "Rolnik szuka żony" już jakiś czas temu opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym trzymał ze rękę nową ukochaną, Paulinę. W wakacje para pochwaliła się w sieci gorącym pocałunkiem. Ujęcie powstało podczas urlopu nad morzem. Tym razem zakochani wybrali się w góry. "Hej Zakopane" - napisała dziewczyna Konrada na Instagramie. Para udostępniła urocze nagranie, na którym widać, jak tańczą na tle gór. Wygląda na to, że w tym roku walentynki będą dla obojga wyjątkowo udane. Filmik znajdziecie na dole strony.

'Rolnik szuka żony'. Konrad zakochany 'Rolnik szuka żony'. Konrad zakochany; fot. instagram.com/krzywicki.konrad; instagram.com/barcicka;

