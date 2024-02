"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najbardziej uwielbianych przez widzów programów. Już na wiosnę będziemy mieli okazję zobaczyć kolejną odsłonę tanecznego show. Mówi się, że nadchodząca edycja może być jedną z najmocniejszych w historii programu. Edward Miszczak postawił na naprawdę mocne nazwiska. Już jakiś czas temu ogłoszono, że na parkiecie zobaczymy m.in. Macieja Musiała, Roksanę Węgiel, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, Kamila Baleja, Anitę Sokołowską, Filipa Chajzera, Maffashion, Krzysztofa Szczepaniaka, Adama Kszczota, Aleksa Mackiewicza, Beatę Olgę Kowalską oraz Dagmarę Kaźmierską.

"Taniec z Gwiazdami". Pokazano nowy spot. Brakuje jednego z uczestników

Widzowie z niecierpliwością odliczają kolejne dni do emisji. Długo wyczekiwana premiera "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się już w niedzielę 3 marca. Tymczasem produkcja postanowiła nieco podsycić ich ciekawość. Do sieci właśnie trafił nowy spot. Jedna rzecz najmocniej przykuwa uwagę. Wygląda na to, że brakuje któregoś z uczestników. Na opublikowanym w mediach społecznościowych filmie możemy zobaczyć roztańczone gwiazdy w pięknych stylizacjach, w towarzystwie programowych partnerów. Na tym jednak nie koniec, ponieważ na nagraniu próżno doszukiwać się Macieja Musiała. Jak na razie, nie wiadomo, dlaczego aktor się nie pojawił. O dalszych zwrotach w sprawie będziemy na bieżąco informować. Opisywany materiał możecie zobaczyć na dole strony.

"Taniec z Gwiazdami". Produkcja zarobi na widowni. Zapowiedziano sprzedaż biletów

Wielu zakłada, że nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" będzie wyjątkowa i zapisze się w pamięci widzów na długo. Oprócz gwiazdorskiej obsady fani programu mogą liczyć na kolejną rewelację. Tym razem będzie można zakupić bilety na widownię, by na żywo oglądać poczynania uczestników. "Mamy dla was olbrzymią niespodziankę. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na publiczność 'Tańca z Gwiazdami'! Jak je zakupić? Wszystkie informacje znajdziecie na tzg.polsat.pl Miejsca są limitowane, więc nie zwlekajcie z decyzją. Do zobaczenia na parkiecie!" - napisano na Facebooku. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.