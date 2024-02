"Sanatorium miłości" i "Rolnik szuka żony" to dwa formaty randkowe TVP1, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Łączy je także prowadząca, niezawodna Marta Manowska, którą widzowie pokochali za otwartość i serdeczne usposobienie. Prezenterka właśnie pojawiła się w zapowiedzi kolejnego sezonu show, który już wkrótce będzie miał premierę. Manowska, zdradziła, czego możemy się spodziewać po nowej odsłonie programu. Wygląda na to, że na widzów czeka sporo niespodzianek.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka miłość po "Sanatorium Miłości"! Już tego nie ukrywają

"Sanatorium miłości". Marta Manowska o nowym sezonie. "Było wiele scen, które wykraczały poza moje wyobrażenie"

"Sanatorium miłości" to program, w którym seniorzy w wieku 60+ próbują znaleźć drugą połówkę. Szósty sezon show po raz pierwszy nakręcono w Krynicy-Zdroju. Na oficjalnym profilu programu na Instagramie właśnie pojawiła się zapowiedź tego, co zobaczymy na wiosnę. Marta Manowska wyjawiła, kto zgłosił się do programu. - W tym roku przyjechały naprawdę duże indywidualności do "Sanatorium miłości". Nie było tak łatwo i nie było takie oczywiste, żeby ta grupa stała się od razu jednością. Mieliśmy trochę takich przejść, które musiały się chyba wydarzyć po to, żebyśmy stali się monolitem. Nie jedno wyzwanie czekało naszych uczestników - zapowiedziała prowadząca. Gospodyni show zdradziła też, że na widzów czeka wiele niespodzianek. Przyznała, że sama była niektórymi sytuacjami bardzo zaskoczona, mimo że z formatem związana jest od samego początku. Nowy sezon "Sanatorium miłości" już w niedzielę 10 marca o 21:30 na antenie TVP1. Będziecie oglądać?

Było wiele scen, które wykraczały poza moje wyobrażenie tego, jak może jeszcze być w tym programie, który znam już od podszewki i który kocham bezgranicznie. I to się udało. To mnie bardzo cieszy - podkreśliła Manowska.

'Sanatorium miłości'. Niebawem rusza nowy sezon fot. screen instagrm.com/sanatorium_milosci_tvp

"Sanatorium miłości". Ula i Andrzej zakochani. "Dostałem się do tego programu i dostałem drugie życie"

Program "Sanatorium miłości" połączył ze sobą kolejną parę. Ula i Andrzej wzięli udział w różnych edycjach programu, ale poznali się na jednym z wydarzeń organizowanych przez produkcję. Między parą od razu zaiskrzyło. Niedawno pojawili się razem na jednym z wydarzeń sportowych i otwarcie mówili o łączącym ich uczuciu. - Jesteśmy z innych edycji programu "Sanatorium mieści". Natomiast gdzieś tam nasze drogi się zeszły i mam nadzieję, że na dłużej i że szczęśliwie - powiedział Andrzej w rozmowie ze sport.pl. Uczestnik przyznał, że dzięki udziałowi w programie znowu poczuł, że żyje. - Mnie dał drugie życie. Ja byłem przytłumiony po śmierci żony i miałem lata bardzo dużej stagnacji, nie bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić. Dostałem się do tego programu i dostałem drugie życie. Poczułem tę adrenalinę, chęć i pasję do wielu rzeczy. To jest bardzo ważne, szczególnie w wieku 60 plus. Poznaje się ciekawych ludzi, czego przykładem jest Ula - dodał. Więcej przeczytasz tutaj.