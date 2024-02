Ania Derbiszewska wzięła udział w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mimo źe na początku rolniczka nie była przekonana do żadnego z kandydatów, to między nią a Jakubem szybko zaiskrzyło. W finale para wyjawiła, że jest już po zaręczynach. Podczas świątecznego wydania programu "Rolnik szuka żony" zakochani zaskoczyli kolejną nowiną. Wyznali, że spodziewają się dziecka. Jakub ma już za sobą nieudane małżeństwo i trójkę dzieci z poprzedniego związku i widzowie nie do końca wierzyli w jego szczere intencje, ale para z dnia na dzień udowadnia, że dokonała właściwego wyboru. Co słychać u Ani i Jakuba? Rolniczka zaskoczyła swoich obserwatorów zdjęciem bez makijażu.

"Rolnik szuka żony". Ania pokazała się bez makijażu. Tak rolniczka wygląda w wersji sauté

Ania z programu "Rolnik szuka żony" w jednym z ostatnich Q&A, które zorganizowała na Instagramie, wyjawiła, że chce otworzyć własny salon kosmetyczny. Rolniczka oprócz pracy w gospodarstwie zajmuje się także stylizacją brwi i wizażem. W programie TVP1 mogliśmy oglądać ją w pełnym makijażu. Uczestniczka "Rolnika" rzadko pokazuje się w wersji sauté, ale tym razem zrobiła wyjątek. Na InstaStories pokazała się bez make-upu i zachwyciła.

'Rolnik szuka żony'. Ania bez makijażu fot. instagram.com/aniaderbiszewska

"Rolnik szuka żony". Ania wyjawiła, kiedy na świat przyjdzie jej syn

Od zakończenia programu "Rolnik szuka żony" Ania aktywnie działa w mediach społecznościowych i chętnie odpowiada na pytania fanów. Jej profil obserwuje już ponad 120 tysięcy internautów. Rolniczka właśnie wyjawiła, kiedy urodzi syna. Jak się okazuje, poród planowany jest już na wiosnę, więc Ania powoli zbliża się do końcówki ciąży. Wcześniej padło także pytanie o to, czy Ania wstawi kiedyś do sieci zdjęcie z ciążowym brzuszkiem. Ania wyznała, że nie wie, czy chce się chwalić takimi rzeczami. "Nie wiem, kiedy i czy w ogóle będę pokazywać. Uważam, że jest to nasza prywatna strefa, pomimo tego, że staliśmy się osobami publicznymi, to jednak mamy prawo decydować o tym, co chcemy, a co nie chcemy pokazywać ludziom" - podkreśliła. Kiedy padło pytanie o imię dziecka, rolniczka nie wytrzymała. "Nie odpowiadam na pytania, który to miesiąc? Jakie imię dziecka? Kiedy dowiedziałam się o płci dziecka? Na kiedy poród? Każdy człowiek ma jakieś granice prywatności, także proszę o uszanowanie tego" - odpowiedziała.