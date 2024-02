Krzysztof Radzikowski zaistniał w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Mężczyzna dał się poznać jako zawsze uśmiechnięty i pozytywny bohater telewizyjnego show. Jest on także jednym z najlepszych polskich i światowych siłaczy. W swojej karierze zdobył nawet kilka tytułów. Ostatnio dużo się zmienia w jego życiu prywatnym. Radzikowski jest związany z Michaliną Pyszkiewicz. Para doczekała się już syna Antoniego. Niedawno pochwaliła się radosną nowiną. Wkrótce na świat przyjdzie ich drugie dziecko. Zakochani wyznali, że będzie to dziewczynka. W końcu fani poznali jej imię.

REKLAMA

Zobacz wideo Uczestnicy "Gogglebox" się przyjaźnią?

"Gogglebox. Przed telewizorem". Krzysztof Radzikowski zdradził imię swojej córki. Podzielił się informacją z fanami

Krzysztof Radzikowski aktywnie działa w mediach społecznościowych. Mężczyzna doczekał się aż pół miliona obserwujących na profilu na Instagramie. Z chęcią dzieli się swoim życiem prywatnym z obserwatorami. Na jego koncie nie brakuje ujęć z partnerką. Niedawno uczestnik "Gogglebox" opublikował fotografię USG. "Lepszego prezentu pod choinką jak córeczka nie mogliśmy sobie wymarzyć" - napisał pod postem, zdradzając jednocześnie płeć dziecka. Fani byli zachwyceni nowiną. Radzikowski wraz z ukochaną przygotowali dla internautów jeszcze jedną niespodziankę. Teraz już wiemy, jak będzie miała na imię córka siłacza. "Buziaki, Haniu. Czekamy na ciebie" - napisał mężczyzna, wrzucając urocze zdjęcie z Michaliną. "Gratulacje, dużo zdrówka dla mamy i Hani", "Piękne imię, gratulacje" - pisali fani w sekcji komentarzy. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Krzysztof Radzikowski jakiś czas temu przeszedł prawdziwą metamorfozę

Jakiś czas temu Krzysztof Radzikowski przeszedł prawdziwą metamorfozę. Strongman postanowił zrzucić nieco kilogramów. Zaprezentował zdjęcie "przed" i "po". "152 kg vs. 120 kg, 2018 rok vs. teraz. Inny trening, inne jedzenie, inne potrzeby, inny czas. Wtedy trzeba było dźwigać, nie wyglądać, dziś jeszcze do tego, co chcę - sporo brakuje, więc cisnę dalej" - napisał w mediach społecznościowych pod fotografią. Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Radzikowski z "Gogglebox" dodał zdjęcie z partnerką. Fani nie mogą się jej nachwalić. "Ale śliczna"