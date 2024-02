Ania i Jakub poznali się w dziesiątej edycji randkowego show "Rolnik szuka żony". Początkowo fani nie do końca byli przekonani do ich relacji. Uważali, że mężczyzna nie jest odpowiednim kandydatem dla rolniczki. Ku zaskoczeniu widzów ta dwójka obdarzyła się ogromną miłością. Ich związek przetrwał nawet zakończenie programu. Obecnie Ania i Jakub planują wspólne życie. W święta postanowili się zaręczyć. Niedługo później, bo w odcinku specjalnym, wyznali, że spodziewają się dziecka. Teraz zdradzili, kiedy maleństwo pojawi się na świecie.

"Rolnik szuka żony". Wiemy, kiedy dziecko Ani i Jakuba przyjdzie na świat! Uczestnicy zdradzili termin porodu

Ania Derbiszewska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Kobieta zebrała już ponad 120 tysięcy fanów na profilu na Instagramie. Często daje widzom możliwość zadawania pytań na swoim koncie. Ostatnio nie była zachwycona, ponieważ uznała, że obserwatorzy za bardzo naruszają jej sferę prywatną. "Nie wiem, kiedy i czy w ogóle będę pokazywać. Uważam, że jest to nasza prywatna strefa, pomimo tego że staliśmy się osobami publicznymi, to jednak mamy prawo decydować o tym, co chcemy, a co nie chcemy pokazywać ludziom" - pisała jakiś czas temu. Teraz widocznie zmieniła zdanie, ponieważ zdradziła ważny szczegół ciąży. Ania postanowiła wyznać, kiedy dziecko pojawi się na świecie. Choć nie podzieliła się konkretną datą, już wiemy, w jakim okresie uczestniczka zostanie mamą. "Na wiosnę" - pochwaliła się przyszła rodzicielka. Obserwujecie rolniczkę w sieci? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Ania o swoich marzeniach. Wyznała, czego obecnie sobie życzy

Nie jest to pierwszy raz, gdy Ania organizuje sesję Q&A na profilu na Instagramie. Fani regularnie chcą wiedzieć, co nowego u uczestniczki programu "Rolnik szuka żony". Ostatnio kobieta otrzymała pytanie, które nie było związane z dzieckiem. Jeden z internautów chciał wiedzieć, jakie Ania ma marzenie, którego jeszcze nie udało się spełnić. Kobieta zdecydowała się na szczere wyznanie. "Myślę, że nie mam już takiego większego marzenia. W ubiegłym roku dostałam wszystko od losu, o czym do tej pory marzyłam. Teraz tylko życzę nam zdrowia i szczęścia w tym naszym nowym życiu" - napisała. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Jakub romansował z pracownicą Anny? Rolniczka tak to skomentowała. "Przykro mi"