Waldemar i Dorota poznali się w dziesiątej odsłonie programu "Rolnik szuka żony". Kobieta była jedną z kandydatek rolnika. Początkowo uczestnik wybrał Ewę. Ten związek nie przetrwał jednak próby czasu. Waldemar zaskoczył wszystkich, gdy wyznał, że wybranką jego serca jest jednak Dorota. Fani nie do końca byli przekonani do ich relacji. Para pokazała jednak, że połączyła ją prawdziwa miłość. Niedawno Waldemar wraz z pozostałymi uczestnikami "Rolnika", a także "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior", bawił się w jednym z hoteli w Skarżysku-Kamiennej. Dlaczego nie zabrał ze sobą Doroty?

"Rolnik szuka żony". Dlaczego Waldemar bawił się na przyjęciu bez Doroty? Kobieta zabrała głos

Niedawno uczestnicy słynnych programów Telewizji Polskiej urządzili sobie imprezę. Na zdjęciach zamieszczonych w sieci przez Elę z ósmego sezonu "Rolnika" pojawił się właśnie Waldemar. Internauci zwrócili uwagę na brak Doroty. W komentarzach dopytywali, gdzie jest kobieta. Odpowiedziała im autorka posta na Instagramie, która zdradziła, że partnerka rolnika nie była w stanie dotrzeć na przyjęcie ze względu na sprawy rodzinne. Sama Dorota dzień później skomentowała całą sytuację. Rozwiała wszelkie wątpliwości. "A czy to zawsze trzeba iść na imprezę z drugą połówką? Nie zawsze jest możliwość" - napisała w odpowiedzi do jednej z internautek. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Waldemar i Dorota mają konkretne plany na przyszłość. Podzielili się radosną nowiną

Waldemar i Dorota aktywnie działają w mediach społecznościowych. Niedawno ukochana rolnika dała fanom szansę na zadawanie pytań. Okazało się, że para ma do przekazania dobrą nowinę. Wkrótce planuje zamieszkać razem. "Nie przeprowadzałam się do Waldiego, ponieważ mam u siebie dużo spraw osobistych i rodzinnych do załatwienia, bym mogła się przeprowadzić" - wyznała kobieta. Jej partner potwierdził te słowa w rozmowie z "Faktem". - Nie mieszkamy jeszcze razem z Dorotką, ale mamy w planach. To jest priorytet. Wstępnie ustaliliśmy sobie taki termin: koniec roku szkolnego, bo jej syn chodzi do szkoły w Szczecinie - mówił. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Waldemar przez stres w programie sporo schudł. Zdradził, ile waży [PLOTEK EXCLUSIVE]

