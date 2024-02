Anna z dziesiątego sezonu "Rolnik szuka żony" na swoje gospodarstwo zaprosiła trzech kandydatów: Dominika, Jakuba i Mikołaja. Mimo że między ostatnim z nich dzieli ją 14 lat różnicy, rolniczka miała nadzieję, że uda mu się skraść jej serce. Choć widzowie polubili Mikołaja za dojrzałe podejście do programu i potencjalnej partnerki, Anna postanowiła dać szansę Kubie. Z czasem okazało się, że był to strzał w dziesiątkę - para się nie tylko zaręczyła, ale i spodziewa przyjścia na świat pierwszej wspólnej pociechy. Tymczasem Mikołaj na Instagramie napomknął o decyzji rolniczki.

"Rolnik szuka żony". Mikołaj dosadnie o wyborze Anny. Widzka: Niech ona żałuje

Mikołaj zorganizował na Instagramie serię pytań i odpowiedzi. "Jesteś piękny! Niech Ania żałuje" - zagaiła jednak z internautek. Uczestnik przyznał, że nie ma niczego za złe rolniczce i życzy jej jak najlepiej. "Wolałbym określenie przystojny, hahaha, ale dziękuję. Myślę, że Ania wybrała, tak jak czuje, niech się jej wiedzie jak najlepiej" - napisał.

"Rolnik szuka żony". Anna i Jakub oczekują narodzin dziecka

Anna od czasu wzięcia udziału w matrymonialnym show TVP prężnie działa w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie zebrała już ponad 120 tysięcy obserwujących i nierzadko odpowiada na ich pytania. Niedawno jeden z internautów chciał wiedzieć, czy ona i Jakub są już gotowi na narodziny dziecka oraz, czy mają wyprawkę. "Nie, jeszcze nie mamy zrobione, ze spokojem, wszystko się zrobi, to nie jest jakiś problem teraz, wszystko jest dostępne w sekundę - do wyboru, do koloru" - odpowiedziała uczestniczka programu "Rolnik szuka żony". Anna, odpowiadając na pytania widzów zdecydowała się również na szczere wyznanie. Na pytanie o największe marzenie odpowiedziała, że dzięki udziałowi w show czuje się niezwykle spełniona. "Myślę, że nie mam już takiego większego marzenia. W ubiegłym roku dostałam wszystko od losu, o czym do tej pory marzyłam. Teraz tylko życzę nam zdrowia i szczęścia w tym naszym nowym życiu" - czytamy na profilu instagramowym Anny.

