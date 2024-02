TVP ma w swojej ofercie kilka formatów, które pomagają uczestnikom nie tylko spełniać marzenia o miłości czy karierze, lecz także sprzyjają w nawiązywaniu nowych znajomości. Należą do nich głównie "Rolnik szuka żony", gdzie pojawiają się osoby w różnym wieku, oraz "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior", w których możemy oglądać dojrzalszych bohaterów. W miniony piątek, w jednym z hoteli w Skarżysku-Kamiennej w województwie świętokrzyskim, spotkali się przedstawiciele tych show. Nie obyło się jednak bez kontrowersji.

"Rolnik szuka żony". Waldemar bawił się bez Doroty. Co się stało?

Na zdjęciach, które pojawiły się na profilu Eli z ósmego sezonu "Rolnika...", widzimy m.in. Annę Michalską z drugiej edycji tego samego programu TVP1 oraz Piotra Huberta, który wziął udział w "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior". Na balu bawił się również Waldemar z ostatniej odsłony show o rolnikach, którzy poszukują drugiej połówki. Mężczyzna wśród widzów budził (i nadal to robi) wiele kontrowersji. Wszystko przez to, jak się zachował wobec kandydatek.Najpierw wybrał Ewę, z którą jednak się rozstał. Po tym zainteresował się inną uczestniczką, która nadal darzyła go uczuciem i dała mu szansę. Są zakochani, planują wspólnie zamieszkać. O swojej miłości chętnie opowiadają w mediach i lubią pokazywać wspólne zdjęcia. Tym razem jednak Dorota nie pojawiła się u boku partnera, co zwróciło uwagę internautów.

Na profilu Elżbiety użytkownicy Instagrama dopytywali, gdzie jest Dorota. Rolniczka postanowiła szybko zareagować i napisała, dlaczego koleżanka nie zjawiła się na "integracji trzech programów". Okazuje się, że powodem były osobiste problemy ukochanej Waldka. "Dorotka nie mogła dojechać. Sprawy rodzinne" - napisała Czabator, przy okazji dodając smutną emotkę. Tym samym ucięła spekulacje i domysły fanów, którzy zapewne zaraz zaczęliby pisać, że związek rolnika należy do przeszłości.

Anna z drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Co u niej?

Jak wspomnieliśmy, na ostatkach w Skarżysku zjawiła się także Ania z drugiej edycji "Rolnika...". Była ona pierwszą kobietą w historii programu, która na oczach widzów TVP szukała miłości. I nawet jej się to udało. Przed kamerami doszło do jej zaręczyn, które rolniczka później zerwała. W zeszłym roku zasugerowała, że po latach znalazła uczucie, jednak nie zdradziła szczegółów. Należy ona do tych bardziej tajemniczych uczestników show TVP. Jak teraz wygląda? Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie także zdjęcia innych osób, które bawiły się na ostatkach.