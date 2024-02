Gienek Onopiuk dał się poznać widzom w programie "Rolnicy. Podlasie". W telewizji występuje ze swoim synem, Andrzejem, z którym prowadzi gospodarstwo. Mężczyźni cieszą się największą popularnością wśród uczestników. Wspólnie założyli także kanał na YouTube, gdzie pokazują swoje codzienne życie i pracę. Na tej platformie zdobyli 111 tysięcy subskrypcji. Dzięki programowi "Rolnicy. Podlasie" Gienek mógł wprowadzić ogromne zmiany do gospodarstwa. Czy uczestnik również przeszedł dużą metamorfozę? Wiemy, jak kiedyś wyglądał.

"Rolnicy. Podlasie". Gienek z Plutycz w przeszłości. Nic się nie zmienił

W życiu Gienka z Plutycz bardzo dużo się dzieje. Niedawno wyremontował całe gospodarstwo. Odświeżył m.in. drzwi, podłogi i ściany. Do prac zaangażowali się nawet sąsiedzi rolnika. Chociaż Gienek zdobył dużą popularność dzięki programowi, to on sam prawie się nie zmienił. Od zawsze był skromnym człowiekiem i stawiał na wygodny strój do pracy w gospodarstwie. Dziennikarka serwisu Kurier Poranny odwiedziła rolnika kilka lat temu. Opowiedziała, że zanim zdążyła się zatrzymać, on już wychodził z domu. - Na sobie ma zniszczony sweter, szarą kamizelkę i brudne dżinsy oraz ubłocone gumiaki. Bo jak mówi, pod krawatem nie będzie chodził - relacjonowała podczas wizyty w Plutyczach. Gienek od razu zaprosił dziennikarkę do gospodarstwa. Był bardzo otwarty i chciał pokazać jej niebieskie krowy. Przyznajcie, że sława nie zmieniła lubianego rolnika. Więcej zdjęć Gienka z Plutycz znajdziecie w galerii na górze strony.

Gienek z Plutycz Fot. @Podlaskie24 / YouTube / screenshot

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz znalazł szczęście w miłości? "Tak jest"

Jakiś czas temu Andrzej z Plutycz opowiedział o swojej drugiej połówce. Wyznał, że ktoś pojawił się w jego życiu. - U ludzi jest podobnie tak jak u zwierząt. Jak chce się kogoś poznać, to mężczyzna potrafi tysiące kilometrów przejechać za tą drugą połówką. Bo ja coś o tym wiem, u mnie też taka sytuacja jest - powiedział przed kamerami rolnik. Myślicie, że wkrótce zobaczymy go z ukochaną?