Przejście Danuty Holeckiej z Telewizji Polskiej do Telewizji Republika to najgłośniejszy transfer pomiędzy tymi dwiema stacjami. Dawna szefowa "Wiadomości" dziś jest dumną prowadzącą programu informacyjnego "Dzisiaj" emitowanego w należącej do Tomasza Sakiewicza telewizji. W tej roli odnajduje się zresztą jak ryba w wodzie. Zdaniem ekspertka od mowy ciała Łukasza Kacy Holecka znacznie złagodniała.

REKLAMA

Zobacz wideo Racewicz o powrocie Dowbor do TVP

Ekspert od mowy ciała ocenił zachowanie Danuty Holeckiej. Jedno się nie zmieniło

"W TV Republika widzimy panią Holecką w wersji soft, mniej emocjonalną, trochę mniej życzliwą, trochę mniej złośliwą, niż to bywało w czasach TVP" - zwraca uwagę ekspert w rozmowie z "Faktem". Zdaniem Łukasza Kacy może to wynikać z faktu, że ostatni raz w Telewizji Polskiej pojawiała się w okresie wyborów, a atmosfera była wtedy mocno napięta.

To była dosłownie taka bezpardonowa walka. I to było widać, że w związku z tym pani Holecka również, kolokwialnie mówiąc, do tego pieca dokładała

- mówi ekspert. Łukasz Kaca podkreśla jednak, że niektóre elementy zachowanie "dawnej" Danuty Holeckiej pozostały niezmienne. Szczególnie gdy pojawia się coś, z czym się nie zgadza lub nie jest zgodne z założeniami TV Republika. Zdaniem eksperta zawsze wtedy zdradza ją zachowanie. "Pojawia się sarkastyczny uśmiech, kpina, ironia, szyderstwo. Nawet jeśli tego nie ma, to często pojawia się to słynne przewracanie oczami" - podsumowuje.

Danuta Holecka Screen 'Dzisiaj' TV Republika/YouTube

Danuta Holecka narzekała na TV Republika

Choć Danuta Holecka ze swojego transferu jest, zdaje się, bardzo zadowolona, początki u nowego pracodawcy nie były kolorowe. Jak udało nam się dowiedzieć, prezenterka, która zawsze na wizji chce wyglądać perfekcyjnie, miała spore zastrzeżenia do tego, jak nagrywano ją w pierwszych wydaniach "Dzisiaj". - Najpierw dopilnowała, by miała lepsze oświetlenie, bo w pierwszych wydaniach "Dzisiaj" z nią w roli głównej, było w jej opinii dramatyczne. Ona przykłada wielką wagę do tego jak się prezentuje. (...) W tej kwestii jest bardzo wymagająca. Uważała za niedopuszczalne, by to wszystko miało być psute przez złe światło, które według niej ją postarzało. Ma być oświetlana jak w "Wiadomościach" TVP - zdradził nam współpracownik TV Republika. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.