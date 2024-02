Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Swoją karierę rozpoczęła w 2016 roku, gdy zadebiutowała w programie "The Voice Kids". Wygrana w show stała się przepustką piosenkarki do polskiego show-biznesu. Obecnie Węgiel ma na koncie dwa albumy studyjne. Gwiazda nie ukrywa, że w jej prywatnym życiu również wszystko dobrze się układa. Roksana Węgiel już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu ze swoim ukochanym, Kevinem Mglejem. Ostatnio opowiedziała w programie "Pytanie na śniadanie" o szczegółach ceremonii.

Zobacz wideo Roksana Węgiel w szczerym wyznaniu: Bóg dawał nam wiele znaków

"Pytanie na śniadanie". Roksana Węgiel o ślubie. "Odbędzie się w tym roku"

Roksana Węgiel wystąpiła w programie "Pytanie na śniadanie" i opowiedziała o szczegółach swojego ślubu. Jak się okazuje, ceremonia zbliża się wielkimi krokami. - Odbędzie się w tym roku w Polsce. To będzie tradycyjny ślub - wyznała. Piosenkarka nie szczędziła także miłych słów o swoim ukochanym, Kevinie. - My jesteśmy bratnimi duszami. Świetnie dogadujemy się na każdej płaszczyźnie, uzupełniamy się też w wielu kwestiach, więc poza tym, że jesteśmy razem i jest moim partnerem, to jest też moim najlepszym przyjacielem. Myślę, że to jest najpiękniejsze - wyznała w wywiadzie. Jakiś czas temu piosenkarka zdradziła w rozmowie ze Światem Gwiazd, jaką suknię ślubną wybierze. - Mam już taką upatrzoną, wymarzoną. Bardziej syrenka, ale nie będę zdradzać nic - powiedziała w wywiadzie.

Roksana Węgiel Fot. 'Pytanie na śniadanie' / TVP / screenshot

Roksana Węgiel o negatywnych komentarzach na temat jej związku z Kevinem

Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja od początku wzbudzał kontrowersje. Wiele osób zwracało uwagę na fakt, że mężczyzna jest o osiem lat starszy od piosenkarki i ma syna z poprzedniego związku. Jakiś czas temu gwiazda odniosła się do negatywnych komentarzy. - Nie było nam łatwo z tym. Zarówno jemu, jak i mnie. Starałam się dać takie wsparcie, bo tak naprawdę on mierzył się z tym po raz pierwszy. Nie mogę się do dziś pogodzić z tym, jaka narracja powstała w sieci - powiedziała w radiu RMF FM.