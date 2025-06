"Ojciec Mateusz" emitowany jest na antenie TVP od 2008 roku i jak na razie nic nie zapowiada, aby stacja miała rezygnować z kontynuacji produkcji. Widzowie zżyli się nie tylko z tytułowym księdzem - w którego niezmiennie wciela się Artur Żmijewski - ale też z pozostałymi bohaterami dziejącej się w Sandomierzu produkcji. Podobnie jak Żmijewski z "Ojcem Mateuszem" od początku emisji związana jest Aleksandra Górska, która wciela się w rolę babci Lucyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ostrowska-Królikowska o udziale w "Tańcu z Gwiazdami". "Ciało słabe"

Babcia Lucyna z "Ojca Mateusza" skończyła 86 lat. Tak wyglądała w młodości

Aleksandra Górska to 86-letnia aktorka pochodząca z Krakowa. Choć to udział w "Ojcu Mateuszu" niewątpliwie przysporzył Aleksandrze Górskiej rozpoznawalność, aktorka większość zawodowego życia związała z teatrem. Występowała m.in. w warszawskich teatrach Studio i Rozmaitości czy w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W 1981 roku została wykładowczynią Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a w latach 2002-2008 pełniła tam funkcję prorektorki. Ma również tytuł profesora. Na przestrzeni lat zagrała w takich produkcjach, jak "Tato", "Historie miłosne", "Requiem", "Oficer", "Moje córki", "Pewnego razu w listopadzie". Na stronie na Facebooku "Kultura wokół nas" możemy znaleźć kolaż z archiwalnymi zdjęciami aktorki. Zobaczcie, jak wyglądała w młodości.

Babcia Lucyna z "Ojca Mateusza" jest uwielbiana przez widzów

Widzowie cenią odgrywaną przez Aleksandrę Górską postać. Kiedy w połowie 2022 roku chwilowo jej zabrakło, fani produkcji momentalnie zaczęli zastanawiać się, co było powodem nieobecności aktorki. Jak donosił wówczas tygodnik "Rewia", przyczyną okazały się problemy zdrowotne Aleksandry Górskiej, która nie była w stanie spędzać na planie tak długich godzin. Głos w sprawie zabrała także odpowiadająca za promocję serialu Jolanta Trykacz, która zapewniła, że Aleksandra Górska nie żegna się z "Ojcem Mateuszem na stałe". - Jeśli chodzi o profesor Górską, to informuję, że jest nadal jedną z głównych postaci w serialu "Ojciec Mateusz" - przekazała "Super Expressowi".