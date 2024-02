Iza Zeiske jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek "Gogglebox". W programie zasiada przed telewizorem ze swoim synem Joachimem i mamą. Nietuzinkowe trio słynie z sypania żartami. Widzowie lubią oglądać zwłaszcza seniorkę, która jest znana z ciętego języka i nie stroni od komentarzy wobec tego, co widzi na ekranie. Bez skrępowania ocenia programy rozrywkowe, a fanom dostarcza dawki śmiechu. Okazuje się jednak, że dalszy udział kobiety może stanąć pod znakiem zapytania. Iza Zeiske przekazała na Instagramie niepokojące wieści związane z mamą. Całe nagranie możecie zobaczyć poniżej.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gogglebox". Zapłakana Iza Zeiske nagrała się fanom w środku nocy. Co się stało?

"Gogglebox. Przed telewizorem". Iza Zeiske nagrała się fanom. Miała złe wieści

Okazuje się, że mama Izy Zeiske ma poważne problemy ze zdrowiem. Uczestniczka "Gogglebox" ledwo powstrzymywała łzy, nagrywając wiadomość na InstaStories. Zwróciła się bezpośrednio do obserwatorów. "Są takie momenty, kiedy człowiek nawet najbardziej pozytywnie nastawiony do życia i który jest bardzo radosny, nie potrafi tej radości wykazać. My właśnie z Chimkiem wróciliśmy ze szpitala. Od rana byliśmy w szpitalu... Byliśmy z naszą babunią w szpitalu. Przyjechaliśmy właściwie tylko na moment. Chimek za chwilę wraca, ja tutaj muszę coś porobić... I powiem tylko jedno - bardzo was proszę o modlitwę za mamuchnę. Bardzo was proszę o modlitwę i o zdrowie. Błagam was" - powiedziała na nagraniu. W tle było słychać również jej syna.

"Gogglebx. Przed telewizorem". Iza Zeiske napisała książkę. Porusza ważny temat

Niedawno pisaliśmy o tym, że Iza Zeiske postanowiła spełniać się także artystycznie. Napisała książkę, w której pojawiły się wątki autobiograficzne. Opowiedziała swoją walkę z chorobą. Przypomnijmy, że jakiś czas temu emerytka przeszła udar i wiele miesięcy musiała wracać do zdrowia. Dziś cieszy się życiem i docenia każdą chwilę. Ostatnio wybrała się na wakacje z mężem. Para jest ze sobą od ponad 30 lat i wciąż darzy się niesłabnącym uczuciem. Oprócz wspólnych zdjęć pojawiło się także wyznanie miłości. ZOBACZ TEŻ: "Gogglebox". Izabela Zeiske chwali się tatuażem. Ma dla niej wyjątkowe znaczenie