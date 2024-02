"Hotel Paradise" to program telewizyjny, który zadebiutował na antenie w 2020 roku. W formacie uczestnicy szukają swoich drugich połówek i stają na ścieżce lojalności. Od początku prowadzi go Klaudia El Dursi. Ósma edycja show wystartuje w marcu, a produkcja już zapowiada istotne dla rozgrywki zmiany.

"Hotel Paradise". Ósma edycja przyniesie zmiany. Zapanują nowe zasady

Co zmieni się w ósmej edycji? Decyzje, wybory i oceny uczestników zostaną wyniesione na piedestał. To, co postanowią bohaterzy show, będzie miało swoje nieodwracalne konsekwencje. W ósmej odsłonie show uczestnicy będą mieli tylko jedną szansę na przetrwanie - możliwości powrotu nie będzie. Jeśli ktoś opuści willę, nie będzie mógł do niej wrócić. To zmieni nieco podejście bohaterów - w przypadku rozstania nie będzie żadnej nadziei na powrót. Pozostawiony singiel będzie musiał skupić się na znalezieniu nowej osoby. Uczestnicy - jak nigdy do tej pory - będą zmuszeni, aby wykazać się strategicznym myśleniem. Jak czytamy w zapowiedzi TVN-u, w nowej edycji pojawi się jeszcze więcej wyzwań stawianych przez prowadzącą program Klaudię El Dursi.

"Hotel Paradise". Ósma edycja przenosi się do Wietnamu

Dwie pierwsze edycje programu "Hotel Paradise" zostały nakręcone na Bali. W trzeciej i czwartej odsłonie show uczestniczy zamieszkali w willi na Zanzibarze. Później plan programu przeniósł się do Panamy. Ósmy sezon jest kręcony w Wietnamie. "Nowy sezon, nowe miejsce. Przenosimy się do Wietnamu" - czytamy w zapowiedzi na Instagramie. Trzeba przyznać, że posiadłość wygląda luksusowo. Wnętrze jest urządzone w jasnym stylu, a z pokojowych okien widać morze. Uczestnicy mają również do dyspozycji duży basen. Z poprzednich edycji wiemy, że tego elementu nie może zabraknąć w żadnej willi. Internauci nie kryli w komentarzach swojego zachwytu posiadłością. "Ale czad", "Piękny dom", "Tu jest jakby luksusowo", "Najpiękniejsza willa, robi wrażenie" - czytamy na Instagramie. Nowy sezon "Hotelu Paradise" ma ruszyć już 4 marca. Show będzie dostępne na Playerze oraz na antenie TVN7.

Klaudia El Dursi Fot. @klaudia_el_dursi / Instagram