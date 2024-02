Na początku marca na Polsacie rusza 14. edycja "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie zobaczymy m.in. Maffashion, Filipa Chajzera, Macieja Musiała i Roksanę Węgiel. Zaproszenie do programu przyjęła także Małgorzata Ostrowska-Królikowska, którą widzowie pokochali za rolę Grażynki w kultowym "Klanie". Serial od 1997 roku emitowany jest na antenie TVP1 i mimo upływu lat nadal cieszy się sporą popularnością. W rozmowie z nami aktorka oceniła swoje szanse na tanecznym parkiecie i jak się okazało, podchodzi do siebie bardzo krytycznie. Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomniała o swoim wieku i podkreśliła, że będzie jej trudno rywalizować z dużo młodszymi koleżankami. - Z młodymi ludźmi w tańcu konkurować? Co ta dojrzałość robi? A ciało? A ciało słabe - wspomniała. Cały wywiad przeczytacie tutaj. Małgorzata Ostrowska-Królikowska niedawno skończyła 59 lat. Jak wyglądała kiedyś? Na Instagramie opublikowała zdjęcie z wczesnej młodości.

"Taniec z Gwiazdami". Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina młode lata

Małgorzata Ostrowska-Królikowska pojawiła się ostatnio na ramówce Polsatu i zachwyciła w prostej i eleganckiej stylizacji. Aktorka miała na sobie garnitur, który "ożywiła" ciekawą biżuterią. Jakiś czas temu gwiazda "Klanu" udostępniła w sieci zdjęcie z domowego archiwum zrobione prawie 40 lat temu. Aktorka, która urodziła się w 1964 roku, wykorzystała ten moment jako pretekst do wspomnień. "Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie…" - zaczęła. W dalszej części wpisu wspomniała o swoim pierwszym chłopaku.

Miałam wtedy 20 lat i po raz pierwszy się zakochałam. Nie traktujmy na równi zakochania się w kimś i pokochania kogoś. Zakochanie to odurzenie, a pokochanie to kwestia wyboru - napisała aktorka.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska fot. kapif.pl

"Taniec z Gwiazdami". Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski poznali się w młodości. On miał 21 lat, ona 18

Małgorzata Ostrowska-Królikowska szybko znalazła "tego jedynego". Aktorka miała 18 lat, kiedy poznała 21-letniego wówczas Pawła Królikowskiego. - Kiedy zobaczyłem Małgośkę po raz pierwszy, była wiosna, pachniały magnolie. Pomyślałem: To na nią właśnie czekałem. I zacząłem ją podrywać - wspomniał aktor w rozmowie z magazynem "Gala". Para uczęszczała razem na zajęcia aktorskie. - Byliśmy razem w szkole i razem chodziliśmy na zajęcia. Był taki przedmiot elementarne zadania aktorskie. Profesor kazał nam pójść do zoo obserwować zwierzęta. My z Pawłem wybraliśmy się tam razem i to była nasza pierwsza randka. Obserwowaliśmy małpy w klatkach i inne zwierzęta, a potem musieliśmy to na scenie wykorzystać. A jeszcze wcześniej pamiętam, że Paweł zaczepił mnie w autobusie. Podszedł do mnie i zapytał, czy możemy razem jechać. Nie wiedziałam, o co mu chodzi, bo był bardzo dużym bajerancikiem. Odpowiedziałam: "Z tobą?!" - wspominała aktorka w rozmowie z "Galą". Ostatecznie wysiłki Królikowskiego zostały docenione i uwiódł koleżankę ze studiów. Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski przez 32 lata tworzyli szczęśliwe małżeństwo. Wszystko przerwała śmierć aktora. Historię miłości pary poznacie tutaj.