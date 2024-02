"Farma". Farmer Tygodnia najpierw się zemścił. Teraz znowu podpadnie

"Farma" ruszyła z nowym sezonem w styczniu 2024 roku. Od razu było wiadomo, że będzie to sezon mocniejszy od poprzednich. W trzeciej edycji zebrano pod jednym dachem wiele nietuzinkowych osobowości. Do hodowli zwierząt i walki o jedzenie przed kamerami zrekrutowano też osoby, które otarły się o show-biznes. W rolniczym reality show swoich sił próbują m.in. aktorka serialu "Lombard. Życie pod zastaw", czy znany w sieci influencer trenujący sztuki walki. Widzowie nie musieli długo czekać na pierwszą dramę. Dzika awantura między Kamilą a Amandą rozegrała się w jednym z pierwszych odcinków. Co nas czeka dalej?

"Farma". Farmer Tygodnia mści się na Amandzie

Atmosfera w programie robi się coraz bardziej gęsta. W każdym odcinku odpada przynajmniej jeden uczestnik. Dzieje się to albo w wyniku rywalizacji w jakiejś konkurencji, albo... wytypowania przez innych. Uczestnicy nawzajem siebie eliminują, nic więc dziwnego w tym, że powstają coraz to nowe konflikty. W ostatnim odcinku Marcin, który nosi miano Farmera Tygodnia wytypował do pojedynku dwie uczestniczki. Wybrał Annie i Amandę, która wcześniej wysłała jego przyjaciółkę Darię do domu. Decyzja ta została więc odebrana jako zemsta. Na oczach widzów rozgrywa się strategia "oko za oko, ząb za ząb". W czwartek 8 lutego okaże się, która z dziewczyn odpadnie z programu. Choć Amanda nie wzbudza sympatii wśród widzów, bez wątpienia dostarcza wielu emocji.

Amanda pewnie oczywiście zostanie.

Mówcie co chcecie, ale moim zdaniem wygra Amanda. Jest kontrowersyjna, a ten program jest ustawiony, więc nie bądźcie zdziwieni - czytamy w komentarzach na instagramowym profilu programu.

Annie i Amanda - 'Farma' fot. Polsat

"Farma". Marcin znów podpadnie. Kiedy i gdzie oglądać?

W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany 8 lutego widzowie mogą spodziewać się tego, że Marcin zacznie szukać sojuszników. "Poranek obudzi w Farmerze Tygodnia chęć zawierania sojuszy, ale nie wszyscy będą skłonni do politykowania, gdy z farmerskiej enklawy odpada coraz więcej osób" - informuje produkcja. Wygląda na to, że Farmer Tygodnia znów podpadnie, tym razem męskiej części uczestników. Marcina czeka bowiem kolejny trudny wybór. "Farmę" możecie oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00 w Polsacie.